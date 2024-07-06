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  4. Мюллер рассказал, уйдет ли из сборной Германии после Евро-2024
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 12:26 |
459
0

Мюллер рассказал, уйдет ли из сборной Германии после Евро-2024

Хавбек «Баварии» – о своем будущем

06 июля 2024, 12:26 |
459
0
Мюллер рассказал, уйдет ли из сборной Германии после Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер заявил, что, скорее всего, вчерашний матч четвертьфинала Евро-2024 против Испании (поражение 1:2 в овертайме) стал для него последним в составе сборной Германии:

«Да, очень вероятно, что это был мой последний матч за сборную Германии – заявил 34-летний ветеран.

Мюллер выступает за сборную Германии с 2010 года. Суммарно провел 131 матч, в которых отличился 45 голами (10 из них – на чемпионатах мира) и 41 ассистом. В 2014 году в составе «Бундестима» стал чемпионом мира.

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Томас Мюллер сборная Германии по футболу Евро-2024 Испания - Германия
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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