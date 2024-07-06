Мюллер рассказал, уйдет ли из сборной Германии после Евро-2024
Хавбек «Баварии» – о своем будущем
Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер заявил, что, скорее всего, вчерашний матч четвертьфинала Евро-2024 против Испании (поражение 1:2 в овертайме) стал для него последним в составе сборной Германии:
«Да, очень вероятно, что это был мой последний матч за сборную Германии – заявил 34-летний ветеран.
Мюллер выступает за сборную Германии с 2010 года. Суммарно провел 131 матч, в которых отличился 45 голами (10 из них – на чемпионатах мира) и 41 ассистом. В 2014 году в составе «Бундестима» стал чемпионом мира.
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