Франция перед 1/2 финала Евро-2024 имеется антирекордную за 60 лет серию

9 июля на чемпионате Европы 2024 в Германии состоится матч 1/2 финала между сборными Испании и Франции.

Подопечные Дидье Дешама подойдут к матчу с антирекордным показателем в истории команды. Футболисты сборной Франции не забивают голы с игры уже 6 матчей подряд – это антидостижение за последние 60 лет.

Как известно, на чемпионате Европы 2024 сборная Франции в 5 матчах забила три гола – два автогола в ее пользу и забитый мяч Килианом Мбаппе с пенальти.

Ранее Дешам пояснил, почему Франция на Евро-2024 не забивает голы.

60 - France's players have not scored a goal from open play in their last six matches (1 from the penalty spot, 2 from an opponent's own goal), a 1st in the last 60 years. Shootout. #PORFRA pic.twitter.com/3TOqTC5E92