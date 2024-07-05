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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 14:02 | Обновлено 05 июля 2024, 14:06
489
1

ОФИЦИАЛЬНО. Беллингем получил условную дисквалификацию от УЕФА

Джуд сможет сыграть в 1/4 финала Евро-2024

05 июля 2024, 14:02 | Обновлено 05 июля 2024, 14:06
489
1
ОФИЦИАЛЬНО. Беллингем получил условную дисквалификацию от УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

УЕФА наказал полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема за непристойное празднование гола в матче со Словакией (2:1).

Беллингем получил 1 матч дисквалификации, но с условием. В течении следующего года, начиная с даты принятия настоящего решения, Джуд должен пропустить игру сборной Англии, в которой он мог бы сыграть. Также игрока оштрафовали на 30 тысяч евро.

По итогам матча со Словакией сборную Англии оштрафовали на 10 000 евро за беспорядки фанатов и на 1 000 евро за запуск фейерверков.

В 1/4 финала Англия сыграет против команды Швейцарии. Матч состоится 6 июля в Дюссельдорфе, начало в 19:00 по Киеву.

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сборная Англии по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Англия - Словакия
Владимир Клепач Источник: УЕФА
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