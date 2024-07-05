ОФИЦИАЛЬНО. Беллингем получил условную дисквалификацию от УЕФА
Джуд сможет сыграть в 1/4 финала Евро-2024
УЕФА наказал полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема за непристойное празднование гола в матче со Словакией (2:1).
Беллингем получил 1 матч дисквалификации, но с условием. В течении следующего года, начиная с даты принятия настоящего решения, Джуд должен пропустить игру сборной Англии, в которой он мог бы сыграть. Также игрока оштрафовали на 30 тысяч евро.
По итогам матча со Словакией сборную Англии оштрафовали на 10 000 евро за беспорядки фанатов и на 1 000 евро за запуск фейерверков.
В 1/4 финала Англия сыграет против команды Швейцарии. Матч состоится 6 июля в Дюссельдорфе, начало в 19:00 по Киеву.
Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored 👊🇸🇰🏴 pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs— Football Fights (@footbalIfights) June 30, 2024
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