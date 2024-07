ОФИЦИАЛЬНО. Беллингем получил условную дисквалификацию от УЕФА

УЕФА наказал полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема за непристойное празднование гола в матче со Словакией (2:1).

Беллингем получил 1 матч дисквалификации, но с условием. В течении следующего года, начиная с даты принятия настоящего решения, Джуд должен пропустить игру сборной Англии, в которой он мог бы сыграть. Также игрока оштрафовали на 30 тысяч евро.

По итогам матча со Словакией сборную Англии оштрафовали на 10 000 евро за беспорядки фанатов и на 1 000 евро за запуск фейерверков.

В 1/4 финала Англия сыграет против команды Швейцарии. Матч состоится 6 июля в Дюссельдорфе, начало в 19:00 по Киеву.

Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored 👊🇸🇰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs