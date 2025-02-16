Н. Киченок / Фернандес – Стернс / Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае 16 февраля в 12:00
16 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1/16 финала украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) сыграют против тандема Пейтон Стернс (США) / Лулу Сан (Новая Зеландия). Поединок пройдет вторым запуском на корте №3 после игры Ястремская – Линетт. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния во 2-м круге встретятся с первыми сеяными Катериной Синяковой (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).
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