Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копы
Эквадор не сумел выбить действующих победителей
В ночь с 4 на 5 июля 2024 года состоялся четвертьфинальный матч Копа Америка между национальными сборными Аргентины и Эквадора.
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Основное время поединка завершилось с ничейным счетом 1:1. Интересно, что ответить на гол Лаутаро Мартинеса (35 мин.) Эквадор сумел лишь на 90+2, когда отличился Кевин Родригес, а до этого на 62-й минуте шанс сравнять счет упустил опытный Эннер Валенсия, который не реализовал пенальти.
По регламенту Копы в случае ничьей в основное время в матче плей-офф команды сразу переходят в серию послематчевых одиннадцатиметровых. Первым бить пошел легендарный Лионель Месси, но реализовать пенальти ему не удалось.
При этом Аргентина все равно выиграла серию со счетом 4:2, ведь Эмилиано Мартинес отразил 2 первых удара эквадорцев.
В полуфинале Аргентина сыграет против победителя пары Венесуэла – Канада.
Копа Америка 2024. 1/4 финала. 5 июля
Аргентина – Эквадор – 1:1 (4:2 по пенальти)
Голы: Лаутаро, 35 – Родригес, 90+2
Пенальти: Месси (сейв), Мена (сейв), Альварес (1:0), Минда (сейв), Макаллистер (2:0), Ебоа (2:1), Монтьель (3:1), Кайседо (3:2), Отаменди (4:2)
Argentina se mete en semifinales 🥵 pic.twitter.com/NmlJjjPLOp— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 5, 2024
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