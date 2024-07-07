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Кубок Америки
07 июля 2024, 22:53 |
423
0

Суперкомпьютер назвал победителя Копа Америка 2024 после матчей 1/4 финала

В полуфиналах сыграют: Аргентина, Канада, Колумбия и Уругвай

07 июля 2024, 22:53 |
423
0
Суперкомпьютер назвал победителя Копа Америка 2024 после матчей 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы на победу у сборных, которые продолжают участвовать на Копа Америка 2024.

Самые высокие шансы на победу у сборной Аргентины. Вероятность успеха действующих чемпионов мира – 52,05%.

На втором месте – Уругвай (27%). Топ-3 замыкает Колумбия (16,94%), а наименьшие шансы у Канады (4,01%).

Что касается букмекерских контор, то на титул Лионеля Месси и компании можно поставить с коэффициентом 1.83. Успех Уругвая расценивается в 4.00.

Котировки на Колумбию составляют 4.25, а Канада котируется выше всех – 23.00.

В полуфинале Копа Америка 2024 Аргентина сыграет с Канадой (10 июля), а Уругвай встретится с Колумбией (11 июля).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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