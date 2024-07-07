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Товарищеские матчи
Заря
07.07.2024 18:30 – FT 2 : 3
Белтинцы
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Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 22:59 | Обновлено 07 июля 2024, 23:17
206
0

Заря на сборах в Словении проиграла спарринг клубу Белтинцы

У луганской команды голы забили Илья Гулько и Алиун Ндур

07 июля 2024, 22:59 | Обновлено 07 июля 2024, 23:17
206
0
Заря на сборах в Словении проиграла спарринг клубу Белтинцы
ФК Заря

Луганская «Заря» провела второй спарринг на сборах в Словении.

Команда Юрия Ковала уступила словенскому клубу «Белтинцы» со счетом 2:3.

У луганской команды голы забили Илья Гулько и Алиун Ндур.

8 июля соперником Зари будет команда элитного дивизиона Боснии и Герцеговины – «Зриньски» Мостар.

Товарищеский матч

Словения, 7 июля 2024 года

18:30. Заря (Луганск, Украина) – Белтинцы (Словения) – 2:3 (1:3)

Голы: Гулько, 4, Ндур, 81 (пен.) – голы, 10, 13, 38.

Заря: Мацапура (Косивский, 46), Писаренко (Перович, 34), Эскинья, Мариновский (Писаренко, 64), Гулько (Головкин, 58), Бугай, Дришлюк, Хахлев, Жуниньо, Слесар, Ндур.

Видеозапись матча

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Николай Степанюк Источник: ФК Заря Луганск
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