Заря на сборах в Словении проиграла спарринг клубу Белтинцы
У луганской команды голы забили Илья Гулько и Алиун Ндур
Луганская «Заря» провела второй спарринг на сборах в Словении.
Команда Юрия Ковала уступила словенскому клубу «Белтинцы» со счетом 2:3.
У луганской команды голы забили Илья Гулько и Алиун Ндур.
8 июля соперником Зари будет команда элитного дивизиона Боснии и Герцеговины – «Зриньски» Мостар.
Товарищеский матч
Словения, 7 июля 2024 года
18:30. Заря (Луганск, Украина) – Белтинцы (Словения) – 2:3 (1:3)
Голы: Гулько, 4, Ндур, 81 (пен.) – голы, 10, 13, 38.
Заря: Мацапура (Косивский, 46), Писаренко (Перович, 34), Эскинья, Мариновский (Писаренко, 64), Гулько (Головкин, 58), Бугай, Дришлюк, Хахлев, Жуниньо, Слесар, Ндур.
Видеозапись матча
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