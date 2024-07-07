Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига07 июля 2024, 21:37 | Обновлено 07 июля 2024, 23:13
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Заря – Белтинцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
07 июля 2024, 21:37 | Обновлено 07 июля 2024, 23:13
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Луганская «Заря» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником луганской команды будет клуб «Белтинцы» из Словении.
Начало товарищеского матча запланировано на 7 июля в 18:30 по Киеву.
Заря – Белтинцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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