Луганская «Заря» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.

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Соперником луганской команды будет клуб «Белтинцы» из Словении.

Начало товарищеского матча запланировано на 7 июля в 18:30 по Киеву.

Заря – Белтинцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция