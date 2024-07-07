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Товарищеские матчи
Заря
07.07.2024 18:30 – FT 2 : 3
Белтинцы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 21:37 | Обновлено 07 июля 2024, 23:13
33
0

Заря – Белтинцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

07 июля 2024, 21:37 | Обновлено 07 июля 2024, 23:13
33
0
Заря – Белтинцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

Луганская «Заря» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником луганской команды будет клуб «Белтинцы» из Словении.

Начало товарищеского матча запланировано на 7 июля в 18:30 по Киеву.

Заря – Белтинцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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