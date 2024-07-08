Другие новости08 июля 2024, 00:59 | Обновлено 08 июля 2024, 01:03
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
08 июля 2024, 00:59 | Обновлено 08 июля 2024, 01:03
42
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В понедельник, 8 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ТЕННИС
12:00 Катарина Завацкая – Юлия Стародубцева
16:00 Элина Свитолина – Ван Синьюй
19:00 Хольгер Руне – Новак Джокович
КИБЕРСПОРТ
12:00 Team WE – EDward Gaming
14:00 LGD – Anyone's Legend
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