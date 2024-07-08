СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля

В понедельник, 8 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ТЕННИС

12:00 Катарина Завацкая – Юлия Стародубцева

2.46 – 1.51

16:00 Элина Свитолина – Ван Синьюй

1.50 – 2.70

19:00 Хольгер Руне – Новак Джокович

3.58 – 1.32

КИБЕРСПОРТ

12:00 Team WE – EDward Gaming

1.68 – 2.13

14:00 LGD – Anyone's Legend

2.85 – 1.40