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08 июля 2024, 00:59 | Обновлено 08 июля 2024, 01:03
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

08 июля 2024, 00:59 | Обновлено 08 июля 2024, 01:03
42
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В понедельник, 8 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ТЕННИС

12:00 Катарина Завацкая – Юлия Стародубцева

Ggbet 2.46 – 1.51

16:00 Элина Свитолина – Ван Синьюй

Ggbet 1.50 – 2.70

19:00 Хольгер Руне – Новак Джокович

Ggbet 3.58 – 1.32

КИБЕРСПОРТ

12:00 Team WE – EDward Gaming

Ggbet 1.68 – 2.13

14:00 LGD – Anyone's Legend

Ggbet 2.85 – 1.40

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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