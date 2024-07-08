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Англия
08 июля 2024, 02:12 | Обновлено 08 июля 2024, 02:17
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0

Легендарный Джеррад назвал топ-клубы, которые его звали из Ливерпуля

Бывший хавбек – о своей преданности мерсисайдскому клубу

08 июля 2024, 02:12 | Обновлено 08 июля 2024, 02:17
110
0
Легендарный Джеррад назвал топ-клубы, которые его звали из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который сейчас является главным тренером клуба «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, поделился мнением о том, почему он играл в Европе только в составе «красных».

«У меня были предложения от «Реала» и «Челси», но мое сердце всегда принадлежало «Ливерпулю». Я никогда не жалел о своем решении. Если бы я мог вернуться назад во времени, то поступил бы так же», – заявил Джеррард.

Стивен Джеррард, будучи воспитанником «Ливерпуля», играл в Англии только за родной клуб. Лишь под занавес карьеры он перебрался в США, где выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее Джеррад дал оценку уходу из «Ливерпуля» немецкого специалиста Юргена Клоппа.

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Ливерпуль Английская Премьер-лига Стивен Джеррард
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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