Легендарный Джеррад назвал топ-клубы, которые его звали из Ливерпуля

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который сейчас является главным тренером клуба «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, поделился мнением о том, почему он играл в Европе только в составе «красных».

«У меня были предложения от «Реала» и «Челси», но мое сердце всегда принадлежало «Ливерпулю». Я никогда не жалел о своем решении. Если бы я мог вернуться назад во времени, то поступил бы так же», – заявил Джеррард.

Стивен Джеррард, будучи воспитанником «Ливерпуля», играл в Англии только за родной клуб. Лишь под занавес карьеры он перебрался в США, где выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее Джеррад дал оценку уходу из «Ливерпуля» немецкого специалиста Юргена Клоппа.