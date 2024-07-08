Жирона отказалась продавать Довбика в два именитых клуба. Известна причина

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Однако по информации Que.es, только два клуба сделали «Жироне» официальные предложения по трансферу украинца. Мадридский «Атлетико» предложил каталонцам 25 миллионов евро, а «Наполи» – 35 миллионов. Однако «Жирона» отказала обоим клубам, ведь рассчитывает получить за украинца 40 миллионов, хотя и клаусула Довбика составляет около 50 миллионов.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.