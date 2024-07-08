Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона отказалась продавать Довбика в два именитых клуба. Известна причина
Испания
08 июля 2024, 02:16 |
658
0

Жирона отказалась продавать Довбика в два именитых клуба. Известна причина

Каталонцы отказали «Атлетико» и «Наполи»

08 июля 2024, 02:16 |
658
0
Жирона отказалась продавать Довбика в два именитых клуба. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Однако по информации Que.es, только два клуба сделали «Жироне» официальные предложения по трансферу украинца. Мадридский «Атлетико» предложил каталонцам 25 миллионов евро, а «Наполи» – 35 миллионов. Однако «Жирона» отказала обоим клубам, ведь рассчитывает получить за украинца 40 миллионов, хотя и клаусула Довбика составляет около 50 миллионов.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

По теме:
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Что решил Флорентино?
Освободят место для Яремчука? МЮ договорился с нападающим Болоньи
Снова сыграет в ЛЧ? Легенда Боруссии Д может перейти в клуб-сенсацию сезона
трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Наполи Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа лучшая в истории футбола связка полузащитников. Испанцы рулят
Футбол | 08 июля 2024, 01:51 0
Названа лучшая в истории футбола связка полузащитников. Испанцы рулят
Названа лучшая в истории футбола связка полузащитников. Испанцы рулят

Бускетс и Хави с партнерами – вне конкуренции

ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо вернулся в Шахтер и присоединился к команде в Словении
Футбол | 07 июля 2024, 19:32 32
ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо вернулся в Шахтер и присоединился к команде в Словении
ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо вернулся в Шахтер и присоединился к команде в Словении

Последние 2 года 26-летний вингер играл за «Атлетико Минейро» на правах аренды

КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
Футбол | 07.07.2024, 17:16
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Бокс | 07.07.2024, 07:01
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
Футбол | 07.07.2024, 06:25
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб, ради которого Довбик покинет Жирону. Какую дают зарплату?
Назван клуб, ради которого Довбик покинет Жирону. Какую дают зарплату?
06.07.2024, 11:22 26
Футбол
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
06.07.2024, 00:46 63
Футбол
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
07.07.2024, 21:11 2
Другие виды
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
07.07.2024, 18:10 78
Другие виды
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
«Он за один бой от ухода». Хирн высказался об украинском чемпионе мира
«Он за один бой от ухода». Хирн высказался об украинском чемпионе мира
06.07.2024, 20:21 1
Бокс
Капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024
Капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024
06.07.2024, 09:44
Футбол
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
07.07.2024, 20:33 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем