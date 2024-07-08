ФОТО. Итоги ДЮФЛУ. Проведен первый чемпионат после начала большой войны

В сезоне 2023/24 УАФ провела уникальную финальную часть чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений во всех возрастных категориях.

Четыре решающих мини-турнира, среди команд Высшей лиги U-17, U-16, U-15 и U-14, прошли в течение июня-июля во Львове. Основная часть соревнований стартовала в сентябре прошлого года. Это был дебютный полноценный детско-юношеский чемпионат Украины с начала полномасштабного вторжения рф. Организаторам удалось не только сохранить фундаментальные для украинского футбола соревнования, но и сделать значительный шаг в развитии и популяризации.

Турнир принимали четыре футбольных локации во Львове: стадион СКИФ, стадион им. Богдана Маркевича, поля УТБ ФК Рух и Арена Львов. Юные футболисты впервые в своей карьере сыграли на стадионе элитной европейской категории, который принимал матчи Лиги чемпионов и чемпионата Европы.

Президент УАФ Андрей Шевченко: «Я поздравляю всех футболистов и тренеров с завершением чемпионата. Я очень рад, что молодые игроки смогли ощутить вкус больших стадионов на этом турнире. Для меня лично это было очень большое событие – в детстве сыграть на стадионе Динамо. Я рад, что даже в военное время у украинских детей есть возможность испытывать такие незабываемые эмоции и развивать свой футбольный талант».

Руководитель отдела детско-юношеского футбола УАФ Богдан Городнюк: «Для проведения матчей были задействованы стадионы, на которых играют и тренируются профессиональные команды. Это отличный опыт и урок для всех юных футболистов, они смогли ощутить давление большого стадиона и ответственность за свою игру. Играть на больших стадионах – это совсем другой уровень мотивации для каждого из них, уникальный опыт. Хочу поблагодарить всех причастных, кто помог организовать наши матчи на таких аренах. Отдельно хочу отметить ФК «Рух» за бесплатный доступ к лучшей футбольной инфраструктуре и профессиональную помощь в организации турниров.

Мы чувствовали большую ответственность, ведь это первый полноценный чемпионат по времени полномасштабного вторжения, и мы поставили себе задачу сделать его на новом уровне. Главный акцент – это максимально профессиональный подход ко всем деталям соревнований. Особое внимание – к правильному и качественному питанию, условиям проживания для спортсменов. Все матчи были сыграны лучшими мячами Puma. Ну и главная особенность – профессиональные трансляции матчей. Это вообще прорывный, уникальный для Украины опыт и огромный шаг в детском футболе.

Все 24 поединка финальных турниров в Высшей лиге ДЮФЛ были показаны в прямом эфире на УПЛ ТВ. Матчи транслировали YouTube-канал, имеющий 100 тысяч подписчиков, и линейный канал с покрытием 2 млн зрителей по всей Украине. Только в YouTube трансляции собрали около 200 тысяч просмотров. В официальном Instagram-канале УАФ о каждой возрастной категории публиковались яркие проморолики, показывающие путь к чемпионству каждой команды. Эти эмоциональные видео собрали полмиллиона просмотров. Медиаподдержка турнира была направлена ​​на популяризацию детско-юношеского футбола даже в военное время».

Вице-президент УАФ Александр Шевченко: «Давайте поблагодарим наших защитников – Вооруженные силы Украины! Именно они дают нам возможность проводить такие турниры, а детям – играть в футбол и более или менее спокойно жить. Также я хочу поблагодарить каждого футболиста, тренера и арбитра, которые участвовали в этом чемпионате ДЮФЛУ. Отдельное большое спасибо родителям, которые отдали детей в этот вид спорта. Ваши дети – будущее нашего украинского футбола. И мы ждем их в профессиональном футболе. Ребята, судя по уровню вашей игры, уверены – скоро мы вас там увидим! Слава Украине!»

ДЮФЛУ – это 437 футбольных команд со всей Украины, это более 10 тысяч игроков. В финальной части участвовало 560 юных футболистов. Отметим, что финансирование финальных турниров ДЮФЛ впервые за последние годы полностью взяла на себя Украинская ассоциация футбола. Индивидуальные награды достались 35 футболистам. Лучшие игроки получили на память футболки сборной Украины с автографами – мотивацию стремиться вырасти до уровня национальной команды.

Заместитель руководителя отдела детско-юношеского футбола УАФ Валерий Золотухин: «На высоком уровне была проведена и финальная часть соревнований в Первой лиге ДЮФЛУ, все матчи которой были сыграны на НТК им. Виктора Банникова, а команды жили в столичной гостинице «Национальная». Все было на самом высоком уровне, и, уверен, для участников это были незабываемые эмоции».

В итоге в Высшей лиге 2023/2024 три финальных турнира выиграл донецкий «Шахтер» (U-16, U-15, U-14), один – львовские «УФК-Карпаты» U-17.

Победителями ДЮФЛ сезона 2023/2024 в Первой лиге стали: в категории U-19 – «Динамо» Киев, в категории U-17 – «Вишневое», в категории U-15 – ВОДЮСШ «Нива-2» Винница.

Старт следующего чемпионата ДЮФЛа запланирован на 7 сентября.

Фотогалерея. Финалы ДЮФЛУ 2023/24