Шахтер U-16 стал победителем ДЮФЛУ, обыграв сверстников из Динамо и Руха
Со 2 до 4 июля прошел финал четырех чемпионата в возрастной категории U-16
Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона 2023/24 в Высшей лиге в возрастной категории U-16.
Со 2 по 4 июля во Львове проходил финальный турнир Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ) в Высшей (объединенной) лиге.
Впервые в истории все матчи финальной части транслировались в эфире УПЛ-ТВ по стандартам профессионального футбола.
Право участия в соревнованиях получили четыре лучшие команды сезона в этой возрастной категории. Формула финального турнира в этом сезоне была изменена с целью предотвращения случайных результатов – команды по регламенту играли каждая с каждой в течение трех дней.
Шахтер U-16 стал победителем сезона ДЮФЛУ, обыграв сверстников из Динамо и Руха.
ДЮФЛ 2023/2024. Высшая лига U-16. Львов
1-й тур. 02.07.2024
- АФ Рух (Львов) – ДЮСШ Рух (Львов) – 4:0
- Динамо (Киев) – Шахтер (Донецк) – 1:4
2-й тур. 03.07.2024
- ДЮСШ Рух (Львов) – Динамо (Киев) – 0:2
- Шахтер (Донецк) – АФ Рух (Львов) – 2:0
3-й тур. 04.07.2024
- АФ Рух (Львов) – Динамо (Киев) – 0:3
- ДЮСШ Рух (Львов) – Шахтер (Донецк) – 0:2
Итоговая таблица
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