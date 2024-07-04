Шахтер U-16 стал победителем ДЮФЛУ, обыграв сверстников из Динамо и Руха

Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона 2023/24 в Высшей лиге в возрастной категории U-16.

Со 2 по 4 июля во Львове проходил финальный турнир Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ) в Высшей (объединенной) лиге.

Впервые в истории все матчи финальной части транслировались в эфире УПЛ-ТВ по стандартам профессионального футбола.

Право участия в соревнованиях получили четыре лучшие команды сезона в этой возрастной категории. Формула финального турнира в этом сезоне была изменена с целью предотвращения случайных результатов – команды по регламенту играли каждая с каждой в течение трех дней.

Шахтер U-16 стал победителем сезона ДЮФЛУ, обыграв сверстников из Динамо и Руха.

ДЮФЛ 2023/2024. Высшая лига U-16. Львов

1-й тур. 02.07.2024

АФ Рух (Львов) – ДЮСШ Рух (Львов) – 4:0

Динамо (Киев) – Шахтер (Донецк) – 1:4

2-й тур. 03.07.2024

ДЮСШ Рух (Львов) – Динамо (Киев) – 0:2

Шахтер (Донецк) – АФ Рух (Львов) – 2:0

3-й тур. 04.07.2024

АФ Рух (Львов) – Динамо (Киев) – 0:3

ДЮСШ Рух (Львов) – Шахтер (Донецк) – 0:2

Итоговая таблица