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Молодежные турниры
04 июля 2024, 21:51 | Обновлено 04 июля 2024, 21:53
321
0

Шахтер U-16 стал победителем ДЮФЛУ, обыграв сверстников из Динамо и Руха

Со 2 до 4 июля прошел финал четырех чемпионата в возрастной категории U-16

04 июля 2024, 21:51 | Обновлено 04 июля 2024, 21:53
321
0
Шахтер U-16 стал победителем ДЮФЛУ, обыграв сверстников из Динамо и Руха
УАФ

Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона 2023/24 в Высшей лиге в возрастной категории U-16.

Со 2 по 4 июля во Львове проходил финальный турнир Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ) в Высшей (объединенной) лиге.

Впервые в истории все матчи финальной части транслировались в эфире УПЛ-ТВ по стандартам профессионального футбола.

Право участия в соревнованиях получили четыре лучшие команды сезона в этой возрастной категории. Формула финального турнира в этом сезоне была изменена с целью предотвращения случайных результатов – команды по регламенту играли каждая с каждой в течение трех дней.

Шахтер U-16 стал победителем сезона ДЮФЛУ, обыграв сверстников из Динамо и Руха.

ДЮФЛ 2023/2024. Высшая лига U-16. Львов

1-й тур. 02.07.2024

  • АФ Рух (Львов) – ДЮСШ Рух (Львов) – 4:0
  • Динамо (Киев) – Шахтер (Донецк) – 1:4

2-й тур. 03.07.2024

  • ДЮСШ Рух (Львов) – Динамо (Киев) – 0:2
  • Шахтер (Донецк) – АФ Рух (Львов) – 2:0

3-й тур. 04.07.2024

  • АФ Рух (Львов) – Динамо (Киев) – 0:3
  • ДЮСШ Рух (Львов) – Шахтер (Донецк) – 0:2

Итоговая таблица

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Динамо Киев Шахтер Донецк детско-юношеский футбол Шахтер Донецк U-16 Динамо Киев U-16 ДЮФЛУ Рух Львов
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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