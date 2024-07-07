Киченок и Остапенко не без проблем пробились в четвертьфинал Уимблдона-2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на Уимблдоне-2024.

В 3-м раунде украинка вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) в трех сетах выиграла у тандема Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николс (Великобритания) за 2 часа и 7 минут.

Уимблдон-2024. Пары. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николс (Великобритания) – 3:6, 6:2, 6:3

Лучшим результатом Людмилы и Алены на Уимблдоне является полуфинал 2022 года.

Далее по сетке Киченок и Остапенко встретятся с победительницами матча Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – Лейла Фернандес / Эна Сибахара.

В 1/16 финала украинско-латвийский дуэт должен был сыграть против Анны Блинковой и Майяр Шериф, однако соперницы снялись с турнира до старта поединка.