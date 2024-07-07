Киченок и Остапенко не без проблем пробились в четвертьфинал Уимблдона-2024
В 3-м раунде парного разряда Людмила и Алена переиграли дуэт Михаликова / Николс
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на Уимблдоне-2024.
В 3-м раунде украинка вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) в трех сетах выиграла у тандема Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николс (Великобритания) за 2 часа и 7 минут.
Уимблдон-2024. Пары. 1/8 финала
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николс (Великобритания) – 3:6, 6:2, 6:3
Лучшим результатом Людмилы и Алены на Уимблдоне является полуфинал 2022 года.
Далее по сетке Киченок и Остапенко встретятся с победительницами матча Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – Лейла Фернандес / Эна Сибахара.
В 1/16 финала украинско-латвийский дуэт должен был сыграть против Анны Блинковой и Майяр Шериф, однако соперницы снялись с турнира до старта поединка.
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