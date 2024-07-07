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Уимблдон
07 июля 2024, 22:16 | Обновлено 07 июля 2024, 22:24
604
2

Киченок и Остапенко не без проблем пробились в четвертьфинал Уимблдона-2024

В 3-м раунде парного разряда Людмила и Алена переиграли дуэт Михаликова / Николс

07 июля 2024, 22:16 | Обновлено 07 июля 2024, 22:24
604
2
Киченок и Остапенко не без проблем пробились в четвертьфинал Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на Уимблдоне-2024.

В 3-м раунде украинка вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) в трех сетах выиграла у тандема Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николс (Великобритания) за 2 часа и 7 минут.

Уимблдон-2024. Пары. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николс (Великобритания) – 3:6, 6:2, 6:3

Лучшим результатом Людмилы и Алены на Уимблдоне является полуфинал 2022 года.

Далее по сетке Киченок и Остапенко встретятся с победительницами матча Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – Лейла Фернандес / Эна Сибахара.

В 1/16 финала украинско-латвийский дуэт должен был сыграть против Анны Блинковой и Майяр Шериф, однако соперницы снялись с турнира до старта поединка.

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Оливия Николс Тереза Михаликова Людмила Киченок Алена Остапенко Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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C.Пеклов
Люда перша з наших в чвертьфіналі!
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+3
Alehandro
На класі розібрались. Стільки крутих розіграшів було - я б ще й хайлайти подивися)
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+2
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