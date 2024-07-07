Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Людмила Киченок без борьбы вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона
Уимблдон
07 июля 2024, 00:53 |
385
0

Людмила Киченок без борьбы вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона

Украинка вместе с Аленой Остапенко должна была сыграть против Анны Блинковой и Майяр Шериф

07 июля 2024, 00:53 |
385
0
Людмила Киченок без борьбы вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок без борьбы вышла в 1/8 финала парного разряда на Уимблдоне-2024.

Во 2-м раунде украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) должны были сыграть против тандема Анна Блинкова / Майяр Шериф (Египет).

Однако соперницы Людмила и Алены снялись с турнира.

В 3-м раунде травяного мейджора Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николлс (Великобритания).

Лучшим результатом Людмилы и Алены на Уимблдоне является полуфинал 2022 года.

В 1/32 финала соревнований украинско-латвийский тандем одолел Дарью Сэвилл (Австралия) и Юань Юэ со счетом 6:1, 6:4.

По теме:
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля
На Уимблдоне-2024 установлен исторический рекорд турнира по суперкамбекам
Свентек объяснила причины сенсационного поражения на Уимблдоне-2024
Людмила Киченок Алена Остапенко Анна Блинкова Майяр Шериф Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
Футбол | 06 июля 2024, 03:14 4
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?

Украинцем заинтересовался «Арсенал» и «Челси»

Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Футбол | 06 июля 2024, 23:59 9
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024

В полуфиналах сыграют: Испания – Франция, Нидерланды – Англия

Определены все участники 1/8 финала на Уимблдоне у мужчин
Теннис | 07.07.2024, 00:20
Определены все участники 1/8 финала на Уимблдоне у мужчин
Определены все участники 1/8 финала на Уимблдоне у мужчин
«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 06.07.2024, 17:13
«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
Бокс | 06.07.2024, 08:06
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
05.07.2024, 07:21
Бокс
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
06.07.2024, 07:11 14
Футбол
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
05.07.2024, 16:46 14
Футбол
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
05.07.2024, 13:33 48
Футбол
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
05.07.2024, 18:11 38
Теннис
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
06.07.2024, 10:06 23
Футбол
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
06.07.2024, 07:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем