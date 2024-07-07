Людмила Киченок без борьбы вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона

Украинская теннисистка Людмила Киченок без борьбы вышла в 1/8 финала парного разряда на Уимблдоне-2024.

Во 2-м раунде украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) должны были сыграть против тандема Анна Блинкова / Майяр Шериф (Египет).

Однако соперницы Людмила и Алены снялись с турнира.

В 3-м раунде травяного мейджора Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николлс (Великобритания).

Лучшим результатом Людмилы и Алены на Уимблдоне является полуфинал 2022 года.

В 1/32 финала соревнований украинско-латвийский тандем одолел Дарью Сэвилл (Австралия) и Юань Юэ со счетом 6:1, 6:4.