Людмила Киченок без борьбы вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона
Украинка вместе с Аленой Остапенко должна была сыграть против Анны Блинковой и Майяр Шериф
Украинская теннисистка Людмила Киченок без борьбы вышла в 1/8 финала парного разряда на Уимблдоне-2024.
Во 2-м раунде украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) должны были сыграть против тандема Анна Блинкова / Майяр Шериф (Египет).
Однако соперницы Людмила и Алены снялись с турнира.
В 3-м раунде травяного мейджора Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николлс (Великобритания).
Лучшим результатом Людмилы и Алены на Уимблдоне является полуфинал 2022 года.
В 1/32 финала соревнований украинско-латвийский тандем одолел Дарью Сэвилл (Австралия) и Юань Юэ со счетом 6:1, 6:4.
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