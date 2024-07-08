Стала известна судьба тренера сборной Бразилии после вылета с Копа Америка
Бразильцы проиграли Уругваю в серии пенальти
Утром 7 июля состоялся матч Кубка Америки, в котором встречались национальные сборные Уругвая и Бразилии.
После основного времени матча, которое завершилось со счётом 0:0, игра перешла в серию пенальти, где Уругвай оказался точнее и победил со счётом 4:2.
Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес сообщил, что главный тренер бразильской команды Доривал Жуниор, несмотря на вылет с Копа Америка, продолжит работать со сборной как минимум до старта чемпионата мира 2026.
Сейчас у Бразилии лишь семь очков в шести матчах квалификации на ЧМ-2026, команда занимает шестую строчку в таблице.
Доривал Жуниор работает с Бразилией с января 2024 года.
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