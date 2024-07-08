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  4. Стала известна судьба тренера сборной Бразилии после вылета с Копа Америка
Кубок Америки
08 июля 2024, 01:11 |
386
0

Стала известна судьба тренера сборной Бразилии после вылета с Копа Америка

Бразильцы проиграли Уругваю в серии пенальти

08 июля 2024, 01:11 |
386
0
Стала известна судьба тренера сборной Бразилии после вылета с Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine. Доривал Жуниор

Утром 7 июля состоялся матч Кубка Америки, в котором встречались национальные сборные Уругвая и Бразилии.

После основного времени матча, которое завершилось со счётом 0:0, игра перешла в серию пенальти, где Уругвай оказался точнее и победил со счётом 4:2.

Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес сообщил, что главный тренер бразильской команды Доривал Жуниор, несмотря на вылет с Копа Америка, продолжит работать со сборной как минимум до старта чемпионата мира 2026.

Сейчас у Бразилии лишь семь очков в шести матчах квалификации на ЧМ-2026, команда занимает шестую строчку в таблице.

Доривал Жуниор работает с Бразилией с января 2024 года.

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Доривал Жуниор сборная Бразилии по футболу Копа Америка
Дмитро Олійник Источник: ESPN
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