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07 июля 2024, 22:08 |
1458
0

31-летний экс-бек Шахтера и Черноморца Давид Хочолава завершил карьеру

Серьезные проблемы со здоровьем вынудили грузинского защитника пойти на такой шаг

07 июля 2024, 22:08 |
1458
0
31-летний экс-бек Шахтера и Черноморца Давид Хочолава завершил карьеру
fck.dk. Давид Хочолава

Бывший центрбек «Черноморца» и «Шахтера» Давид Хочолава принял решение завершить карьеру игрока в 31 год.

С лета 2021 года Хочолава выступал в Дании за «Копенгаген», однако за последние полтора года перенес сразу несколько тяжелых травм и операций, которые в конечном итоге так и не позволили ему вернуться в профессиональный футбол.

«Это трудное, но неизбежное решение. Я действительно пытался и провел бесчисленные часы, желая вернуться, но мне пришлось признать тот факт, что пути назад нет. Это тяжело, но я это понимаю, и здоровье должно быть на первом месте».

«Я провел фантастическое время в Копенгагене и «Копенгагене». Я приобрел друзей на всю жизнь, получил отличный опыт на поле и сформировал прочную связь с клубом, городом и болельщиками. Мне будет этого ужасно не хватать, но я никогда не забуду ту поддержку, которую мы с семьей получили здесь – не в последнюю очередь в самые трудные времена после нападения на Украину, где мы чувствовали огромную любовь и поддержку. Я всегда буду за это благодарен».

«Теперь я должен вместе со своей семьей выяснить, что принесет мне будущее. Я буду скучать по футболу и жизни, которая его окружает, но он также открывает дверь для изучения других сторон жизни вместе с моей семьей и друзьями», – заявил Хочолава.

Напомним, в Украину Хочолава перебрался летом 2015 года, когда на правах свободного агента подписал контракт с «Черноморцем». Спустя два сезона грузинский центрбек также свободным агентом перешел в «Шахтер», а через четыре года был продан «Копенгагену» за 2,5 миллиона евро.

В ноябре минувшего года сообщалось, что у Хочолавы возникли проблемы с возвращением в строй после серии тяжелых повреждений.

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Давид Хочолава Копенгаген Шахтер Донецк Черноморец Одесса завершение карьеры травма колена
Алексей Сливченко Источник: ФК Копенгаген
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