У экс-бека Шахтера проблемы с возвращением на поле после тяжелой травмы

30-летний центральный защитник «Копенгагена» Давид Хочолава, который до переезда в Данию выступал в УПЛ за «Шахтер», не выйдет на поле до конца текущего года.

Датский клуб сообщил, что у грузинского легионера возникли проблемы с возвращением в строй, после того, как ему сделали операцию. Вопреки ожиданиям, Хочолава продолжит находится под наблюдением медиков и своей команде пока помочь не в состоянии.

28 октября Хочолава успел сыграть единственный матч в текущем сезоне, когда провел на поле 61 минуту, но затем вернулся в лазарет.

Напомним, в «Копенгаген» Хочолава перешел из «Шахтера» за 2,5 миллиона евро летом 2021 года.