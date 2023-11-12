У экс-бека Шахтера проблемы с возвращением на поле после тяжелой травмы
Давид Хочолава с апреля борется с последствиями повреждения колена
30-летний центральный защитник «Копенгагена» Давид Хочолава, который до переезда в Данию выступал в УПЛ за «Шахтер», не выйдет на поле до конца текущего года.
Датский клуб сообщил, что у грузинского легионера возникли проблемы с возвращением в строй, после того, как ему сделали операцию. Вопреки ожиданиям, Хочолава продолжит находится под наблюдением медиков и своей команде пока помочь не в состоянии.
28 октября Хочолава успел сыграть единственный матч в текущем сезоне, когда провел на поле 61 минуту, но затем вернулся в лазарет.
Напомним, в «Копенгаген» Хочолава перешел из «Шахтера» за 2,5 миллиона евро летом 2021 года.
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