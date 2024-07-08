Названа лучшая в истории футбола связка полузащитников. Испанцы рулят
Бускетс и Хави с партнерами – вне конкуренции
Топовое британское футбольное издание FourFourTwo назвало лучшие, на ее взгляд, в истории мирового футбола сочетания игроков в середине поля.
Первую строчку в рейтинге заняло бывшее трио испанской «Барселоны» в составе Серхио Бускетса, Хави и Андреса Иньесты.
На второй позиции расположилась бывшая связка хавбеков сборной Испании – Бускетс, Хави и Хаби Алонсо.
Топ-3 замкнуло бывшее трио английского «Манчестер Сити» в составе Кевина де Брюйне, Фернандиньо и Давида Сильвы.
Всего в списке FourFourTwo значится 32 сочетания футболистов, от дуэтов до квартетов.
Топ-10 рейтинга FourFourTwo:
- 1. Серхио Бускетс, Андреас Иньеста, Хави («Барселона»)
- 2. Хаби Алонсо, Серхио Бускетс, Хави (Испания)
- 3. Кевин де Брюйне, Фернандиньо, Давид Сильва («Манчестер Сити»)
- 4. Хаби Алонсо, Серхио Бускетс, Франсеск Фабрегас, Хави (Испания)
- 5. Руй Кошта, Дженнаро Гаттузо, Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф («Милан»)
- 6. Диди, Зито (Бразилия)
- 7. Рой Кин, Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»)
- 8. Йожеф Божик, Нандор Хидегкути (Венгрия)
- 9. Майкл Эссьен, Фрэнк Лэмпард, Клод Макелеле («Челси»)
- 10. Фернандиньо, Яя Туре («Манчестер Сити»)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пилот Мерседеса стал лучшим на домашнем автодроме
Льюис отметил Мухаммеда Али, Джорджа Формана и Джека Демпси