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Испания
08 июля 2024, 01:51 | Обновлено 08 июля 2024, 02:01
144
0

Названа лучшая в истории футбола связка полузащитников. Испанцы рулят

Бускетс и Хави с партнерами – вне конкуренции

08 июля 2024, 01:51 | Обновлено 08 июля 2024, 02:01
144
0
Названа лучшая в истории футбола связка полузащитников. Испанцы рулят
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс, Хави, Андрес Иньеста

Топовое британское футбольное издание FourFourTwo назвало лучшие, на ее взгляд, в истории мирового футбола сочетания игроков в середине поля.

Первую строчку в рейтинге заняло бывшее трио испанской «Барселоны» в составе Серхио Бускетса, Хави и Андреса Иньесты.

На второй позиции расположилась бывшая связка хавбеков сборной Испании – Бускетс, Хави и Хаби Алонсо.

Топ-3 замкнуло бывшее трио английского «Манчестер Сити» в составе Кевина де Брюйне, Фернандиньо и Давида Сильвы.

Всего в списке FourFourTwo значится 32 сочетания футболистов, от дуэтов до квартетов.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo:

  • 1. Серхио Бускетс, Андреас Иньеста, Хави («Барселона»)
  • 2. Хаби Алонсо, Серхио Бускетс, Хави (Испания)
  • 3. Кевин де Брюйне, Фернандиньо, Давид Сильва («Манчестер Сити»)
  • 4. Хаби Алонсо, Серхио Бускетс, Франсеск Фабрегас, Хави (Испания)
  • 5. Руй Кошта, Дженнаро Гаттузо, Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф («Милан»)
  • 6. Диди, Зито (Бразилия)
  • 7. Рой Кин, Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»)
  • 8. Йожеф Божик, Нандор Хидегкути (Венгрия)
  • 9. Майкл Эссьен, Фрэнк Лэмпард, Клод Макелеле («Челси»)
  • 10. Фернандиньо, Яя Туре («Манчестер Сити»)
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Хави Андрес Иньеста Серхио Бускетс Хаби Алонсо Кевин де Брюйне Фернандиньо Давид Сильва
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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