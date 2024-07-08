Названа лучшая в истории футбола связка полузащитников. Испанцы рулят

Топовое британское футбольное издание FourFourTwo назвало лучшие, на ее взгляд, в истории мирового футбола сочетания игроков в середине поля.

Первую строчку в рейтинге заняло бывшее трио испанской «Барселоны» в составе Серхио Бускетса, Хави и Андреса Иньесты.

На второй позиции расположилась бывшая связка хавбеков сборной Испании – Бускетс, Хави и Хаби Алонсо.

Топ-3 замкнуло бывшее трио английского «Манчестер Сити» в составе Кевина де Брюйне, Фернандиньо и Давида Сильвы.

Всего в списке FourFourTwo значится 32 сочетания футболистов, от дуэтов до квартетов.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo: