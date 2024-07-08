Колос уверенно выиграл спарринг у команды Кудровка-Нива
У хозяев поля отличились Олег Криворучко, Гитис Паулаускас, Олег Ильин
В воскресенье, 7 июля, Колос провел контрольный матч в Ковалевке, победив команду Кудровка-Нива со счетом 3:1.
Хозяева довольно быстро вышли вперед. Олег Криворучко на 4-й минуте игры отличился красивым дальним ударом в нижний угол (1:0).
Представители Первой лиги отыгрались на 31-й минуте благодаря пенальти. Владимир Тименко уверенно пробил с точки (1:1).
Однако ковалевцы мощно провели второй тайм. На 73-й минуте Гитис Паулаускас после подачи углового удачно сыграл на подборе и снова вывел команду вперед, а через две минуты Олег Ильин отобрал мяч у защитника и красивой дугой перекинул голкипера Кудрики-Нивы (3:1).
Товарищеский матч
7 июля. Ковалевка, стадион Колос
12:00. Колос (Ковалевка) – Кудровка-Нива (Кудровка) – 3:1 (1:1)
Голы: Криворучко, 4, Паулаускас, 73, Ильин, 75 – Тименко, 31 (пен.)
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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