Колос уверенно выиграл спарринг у команды Кудровка-Нива

В воскресенье, 7 июля, Колос провел контрольный матч в Ковалевке, победив команду Кудровка-Нива со счетом 3:1.

Хозяева довольно быстро вышли вперед. Олег Криворучко на 4-й минуте игры отличился красивым дальним ударом в нижний угол (1:0).

Представители Первой лиги отыгрались на 31-й минуте благодаря пенальти. Владимир Тименко уверенно пробил с точки (1:1).

Однако ковалевцы мощно провели второй тайм. На 73-й минуте Гитис Паулаускас после подачи углового удачно сыграл на подборе и снова вывел команду вперед, а через две минуты Олег Ильин отобрал мяч у защитника и красивой дугой перекинул голкипера Кудрики-Нивы (3:1).

Товарищеский матч

7 июля. Ковалевка, стадион Колос

12:00. Колос (Ковалевка) – Кудровка-Нива (Кудровка) – 3:1 (1:1)

Голы: Криворучко, 4, Паулаускас, 73, Ильин, 75 – Тименко, 31 (пен.)

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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