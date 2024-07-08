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Товарищеские матчи
Колос К
07.07.2024 12:00 – FT 3 : 1
Кудровка-Нива
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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 00:43 | Обновлено 08 июля 2024, 01:11
55
0

Колос уверенно выиграл спарринг у команды Кудровка-Нива

У хозяев поля отличились Олег Криворучко, Гитис Паулаускас, Олег Ильин

08 июля 2024, 00:43 | Обновлено 08 июля 2024, 01:11
55
0
Колос уверенно выиграл спарринг у команды Кудровка-Нива
ФК Колос

В воскресенье, 7 июля, Колос провел контрольный матч в Ковалевке, победив команду Кудровка-Нива со счетом 3:1.

Хозяева довольно быстро вышли вперед. Олег Криворучко на 4-й минуте игры отличился красивым дальним ударом в нижний угол (1:0).

Представители Первой лиги отыгрались на 31-й минуте благодаря пенальти. Владимир Тименко уверенно пробил с точки (1:1).

Однако ковалевцы мощно провели второй тайм. На 73-й минуте Гитис Паулаускас после подачи углового удачно сыграл на подборе и снова вывел команду вперед, а через две минуты Олег Ильин отобрал мяч у защитника и красивой дугой перекинул голкипера Кудрики-Нивы (3:1).

Товарищеский матч

7 июля. Ковалевка, стадион Колос

12:00. Колос (Ковалевка) – Кудровка-Нива (Кудровка) – 3:1 (1:1)

Голы: Криворучко, 4, Паулаускас, 73, Ильин, 75 – Тименко, 31 (пен.)

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея

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Колос Ковалевка Кудровка-Нива Бузовая учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Гитис Паулаускас Олег Ильин Владимир Тименко
Николай Степанюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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