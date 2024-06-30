Из князи в грязи. Защитник забил отменённый гол, а позже привез пенальти
Датчанин Андерсен за 5 минут испытал путь от героя до злодея
29 июня проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Германии и Дании. Команды играют в Дортмунде на стадионе «BVB-Штадион».
На 48-й минуте датчанин Йоаким Андерсен открыл счёт. Однако его гол был отменён из-за оффсайда. Уже через 2 минуты игрок сыграл рукой в своей штрафной. А на 53-й Хаверц подошёл к точке и уверенно реализовал пенальти.
Датский защитник на клубном уровне выступает за «Кристал Пэлас». В прошедшем сезоне он провёл 40 матчей, в которых забил 2 гола и отдал ассиста.
Победитель этой пары выходит на победителя встречи Испания – Грузия. Встреча 1/4 финала пройдет 5 июля.
Joachim Andersen had a goal disallowed by VAR for offside and conceded a penalty via handball within the space of five minutes 😬 pic.twitter.com/sQZKYArYOi— ESPN UK (@ESPNUK) June 29, 2024
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