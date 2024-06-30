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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 00:09 | Обновлено 30 июня 2024, 00:10
383
0

Из князи в грязи. Защитник забил отменённый гол, а позже привез пенальти

Датчанин Андерсен за 5 минут испытал путь от героя до злодея

30 июня 2024, 00:09 | Обновлено 30 июня 2024, 00:10
383
0
Из князи в грязи. Защитник забил отменённый гол, а позже привез пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоаким Андерсен

29 июня проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Германии и Дании. Команды играют в Дортмунде на стадионе «BVB-Штадион».

На 48-й минуте датчанин Йоаким Андерсен открыл счёт. Однако его гол был отменён из-за оффсайда. Уже через 2 минуты игрок сыграл рукой в своей штрафной. А на 53-й Хаверц подошёл к точке и уверенно реализовал пенальти.

Датский защитник на клубном уровне выступает за «Кристал Пэлас». В прошедшем сезоне он провёл 40 матчей, в которых забил 2 гола и отдал ассиста.

Победитель этой пары выходит на победителя встречи Испания – Грузия. Встреча 1/4 финала пройдет 5 июля.

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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