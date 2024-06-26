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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 23:31 | Обновлено 27 июня 2024, 00:04
998
0

Роналду отметился личным антирекордом на Евро-2024

Криштиану впервые в карьере не забил на групповом этапе континентального турнира

26 июня 2024, 23:31 | Обновлено 27 июня 2024, 00:04
998
0
Роналду отметился личным антирекордом на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.

Криштиану Роналду был заменён на 66 минуте и покидал поле с недовольным лицом.

Португальский нападающий отметился неприятным для себя достижением. Впервые в своей карьере Роналду завершил групповой этап Евро с 0-м забитых мячей.

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сборная Португалии по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024 Грузия - Португалия Криштиану Роналду
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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