Чемпионат Европы26 июня 2024, 23:31 | Обновлено 27 июня 2024, 00:04
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Роналду отметился личным антирекордом на Евро-2024
Криштиану впервые в карьере не забил на групповом этапе континентального турнира
26 июня 2024, 23:31 | Обновлено 27 июня 2024, 00:04
998
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26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.
Криштиану Роналду был заменён на 66 минуте и покидал поле с недовольным лицом.
Португальский нападающий отметился неприятным для себя достижением. Впервые в своей карьере Роналду завершил групповой этап Евро с 0-м забитых мячей.
Cristiano Ronaldo for the first time ever doesn't score in a group stage with Portugal. pic.twitter.com/30wD1U58Ev— Football World ⚽ (@xFootballWorld_) June 26, 2024
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