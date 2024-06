Роналду отметился личным антирекордом на Евро-2024

26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.



Криштиану Роналду был заменён на 66 минуте и покидал поле с недовольным лицом.



Португальский нападающий отметился неприятным для себя достижением. Впервые в своей карьере Роналду завершил групповой этап Евро с 0-м забитых мячей.





Cristiano Ronaldo for the first time ever doesn't score in a group stage with Portugal. pic.twitter.com/30wD1U58Ev