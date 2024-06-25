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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 19:49 |
1116
0

Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро

Вингер сборной Нидерландов отправил мяч в свои ворота

25 июня 2024, 19:49 |
1116
0
Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Дониэлл Мален

Автогол вингера сборной Нидерландов Дониэлла Малена в матче третьего тура Евро-2024 против Австрии стал историческим сразу по нескольким показателям. Он был забит на 5-й минуте и 38-й секунде матча и стал самым быстрым автоголом в истории чемпионатов Европы.

Предыдущий рекорд был установлен голкипером сборной Польши Войцехом Щенсны на Евро-2020. Тогда в матче против Словакии (поражение 1:2) он отправил мяч в своей ворота на 18-й минуте.

Также это первый автогол в исполнении игрока сборной Нидерландов в истории чемпионатов Европы и первый автогол в истории Евро в пользу сборной Австрии.

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Олег Дидух Источник: Squawka
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