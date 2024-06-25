Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро
Вингер сборной Нидерландов отправил мяч в свои ворота
Автогол вингера сборной Нидерландов Дониэлла Малена в матче третьего тура Евро-2024 против Австрии стал историческим сразу по нескольким показателям. Он был забит на 5-й минуте и 38-й секунде матча и стал самым быстрым автоголом в истории чемпионатов Европы.
Предыдущий рекорд был установлен голкипером сборной Польши Войцехом Щенсны на Евро-2020. Тогда в матче против Словакии (поражение 1:2) он отправил мяч в своей ворота на 18-й минуте.
Также это первый автогол в исполнении игрока сборной Нидерландов в истории чемпионатов Европы и первый автогол в истории Евро в пользу сборной Австрии.
Donyell Malen's own goal after 5 minutes and 38 seconds against Austria is the:— Squawka (@Squawka) June 25, 2024
◉ Fastest EUROs own goal
◉ First EUROs own goal scored by the Netherlands
◉ First EUROs own goal scored for Austria
History maker. 🫠#EURO2024 pic.twitter.com/0Qh3wFya42
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