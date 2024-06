Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро

Автогол вингера сборной Нидерландов Дониэлла Малена в матче третьего тура Евро-2024 против Австрии стал историческим сразу по нескольким показателям. Он был забит на 5-й минуте и 38-й секунде матча и стал самым быстрым автоголом в истории чемпионатов Европы.

Предыдущий рекорд был установлен голкипером сборной Польши Войцехом Щенсны на Евро-2020. Тогда в матче против Словакии (поражение 1:2) он отправил мяч в своей ворота на 18-й минуте.

Также это первый автогол в исполнении игрока сборной Нидерландов в истории чемпионатов Европы и первый автогол в истории Евро в пользу сборной Австрии.

Donyell Malen's own goal after 5 minutes and 38 seconds against Austria is the:



◉ Fastest EUROs own goal

◉ First EUROs own goal scored by the Netherlands

◉ First EUROs own goal scored for Austria



