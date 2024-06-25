ВИДЕО. Автогол Малена. Австрия открыла счет в матче с Нидерландами

На шестой минуте сборная Австрии вышла вперед в матче третьего тура Евро-2024 против Нидерландов.

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В свои ворота мяч отправил вингер сборной Нидерландов Дониэлл Мален. Это уже седьмой автогол на Евро-2024.

ГОЛ! Нидерланды – Австрия – 0:1. Дониэлл Мален (автогол), 7-я минута: