ВИДЕО. Фанатка сборной Шотландии выпила бокал пива без помощи рук

В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы 2024 в матче 3-го тура отношения между собой выяснят сборные Шотландии и Венгрии.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в Штутгарте.

В преддверии поединка в интернете завирусилось видео, на котором фанатка сборной Шотландии в непринужденной манере выпила бокал пива без помощи рук.

Как известно, команда Шотландии на Евро-2024 стартовала с поражения 1:5 от команды Германии, а затем сыграла вничью 1:1 с командой Швейцарии.

