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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 13:52 | Обновлено 23 июня 2024, 14:14
1249
0

ВИДЕО. Фанатка сборной Шотландии выпила бокал пива без помощи рук

Поклонники Тартановой армии готовятся к игре с Венгрией

23 июня 2024, 13:52 | Обновлено 23 июня 2024, 14:14
1249
0
ВИДЕО. Фанатка сборной Шотландии выпила бокал пива без помощи рук
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы 2024 в матче 3-го тура отношения между собой выяснят сборные Шотландии и Венгрии.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в Штутгарте.

В преддверии поединка в интернете завирусилось видео, на котором фанатка сборной Шотландии в непринужденной манере выпила бокал пива без помощи рук.

Как известно, команда Шотландии на Евро-2024 стартовала с поражения 1:5 от команды Германии, а затем сыграла вничью 1:1 с командой Швейцарии.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект скорректировал шансы Украины на Евро-2024.

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Евро-2024 сборная Шотландии по футболу фанаты
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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