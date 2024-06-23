ВИДЕО. Фанатка сборной Шотландии выпила бокал пива без помощи рук
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В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы 2024 в матче 3-го тура отношения между собой выяснят сборные Шотландии и Венгрии.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в Штутгарте.
В преддверии поединка в интернете завирусилось видео, на котором фанатка сборной Шотландии в непринужденной манере выпила бокал пива без помощи рук.
Как известно, команда Шотландии на Евро-2024 стартовала с поражения 1:5 от команды Германии, а затем сыграла вничью 1:1 с командой Швейцарии.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект скорректировал шансы Украины на Евро-2024.
Would prob nip her for that pic.twitter.com/rvYvzHjnu2— Nicola 🏴 (@Nicolafaddy) June 22, 2024
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