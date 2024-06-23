Секрет Тони. Почему Кроос уже 11 лет носит одну и ту же модель бутс

Пока абсолютно непонятно, кто станет триумфатором чемпионата Европы-2024, розыгрыш которого проходит в эти дни в Германии. Хозяйка турнира – «Бундестим» – является одним из фаворитов, однако пока неясно, сумеют ли подопечные Юлиана Нагельсманна оправдать ожидания и в четвертый раз в истории завоевать звание сильнейшей команды континента.

А вот что совершенно точно известно прямо сейчас и уже фактически предначертано, так это скорое прощание с профессиональным футболом 34-летнего центрального полузащитника Тони Крооса. О своем желании завершить карьеру летом футболист заявил в середине мая, а впоследствии рассказал, что планирует остаться в структуре мадридского «Реала» – клуба, которому он посвятил десять последних лет и в котором окончательно превратился в легенду не только немецкого, но и как минимум всего европейского футбола.

С национальной сборной Тони Кроос успел попрощаться еще после завершения финальной части чемпионата Европы-2020, который фактически прошел в 2021-м из-за пандемии коронавируса. Однако в феврале нынешнего года, в преддверии старта домашнего для немцев Евро-2024, Кроос все-таки выразил готовность вернуться, если в его услугах будет заинтересован тренерский штаб. Оставить столь опытного и мастеровитого футболиста «за бортом» финальной заявки Нагельсманн себе позволить попросту не мог, а потому все почитатели футбола получили прекрасный шанс в последний раз оценить качество работы Тони с мячом на этом чемпионате Европы.

По количеству матчей, проведенных за сборную Германии Кроос уже входит в топ-8 за всю историю «Бундестим», однако 34-летний полузащитник обладает еще как минимум одной уникальностью, на которую стоит обратить внимание на этом Евро и перед тем, как Тони окончательно попрощается с профессиональным футболом.

Дело в том, что с 2013 года Кроос играет в одной и той же модели футбольных бутс – Adidas Adipure 11Pro. Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте, и практически каждый год производитель выпускает какую-то новинку, внося то ли реальные, то ли мнимые улучшения, однако немецкий хавбек вот уже одиннадцать лет отказывается менять полюбившуюся ему модель обуви на что-то другое. И на то у Крооса есть как минимум несколько причин, а о секретах Тони недавно детально рассказал глобальный менеджер по продуктам Adidas Бьоргвин Хрейнссон.

Этот специалист отметил, что до этого Кроос носил бутсы модели Predators, которые считались культовыми для предыдущего поколения этой спортивной обуви у производителя Adidas.

«Когда мы запустили серию Adipure в 2008 году, Кроос был одним из ключевых лиц в рекламной кампании продукта. С тех пор он носил исключительно Adidas Adipure 11Pro, пока эта модель была актуальной для рынка и продолжала выпускаться. Затем Тони сохранил привязанность этим бутсам. Несмотря на то, что мы продолжали развиваться, а индустрия росла, Тони с конца 2013 года, когда вышли эти бутсы, просто влюбился в них и не перестает их носить по сей день».

Одно из ключевых требований, которые Кроос предъявляет к футбольной обуви – это материал, из которого она изготовлена. В отличие от многих современных моделей, излюбленные бутсы Тони производятся исключительно из натуральной кожи. Для педантичного немца это очень важно, подчеркивает Хрейнссон.

«Кожа – это ключевой момент. Мы разработали бутсы так, чтобы обеспечить футболистам максимально плавное и естественное касание с мячом, и Тони, вероятно, лучшее тому подтверждение. Все болельщики видят, как Кроос контролирует мяч и насколько важен для него такой игровой элемент, как первое касание, которое всегда должно быть точным. Именно это помогает Тони выполнять потрясающие передачи на партнеров и выгодно занимать позицию».

«Ключевое для Крооса – это материал [бутс]. Он действительно хочет этого мягкого прикосновения, благодаря которому чувствует себя на поле очень уверенно», – акцентировал Хрейнссон.

Также нежелание что-либо менять, которое проявляет Кроос в отношении футбольной обуви, специалист объяснил тем, что за последние годы производители решили поменять форму шипов. На современных бутсах они имеют коническую форму, позволяющую игрокам развивать большую скорость и улучшать сцепление с газоном. Однако немецкий хавбек предпочитает делать ставку на привычные ему еще по концу «девяностых» и началу «нулевых» шипованные пластины.

Вот что по этому поводу пояснил Хрейнссон: «В бутсах старого дизайна вы можете легко буквально «застрять» в земле, но это как раз то, что нравится Тони. Для игрока в наше время очень необычно выбирать шипы с пластинами».

Toni Kroos washing his iconic Adidas boots by himself.



A simple man who does great things! 🤍 pic.twitter.com/NY8YGsOsJO — Madrid Zone (@theMadridZone) May 21, 2024

С годами история про влюбленность Крооса в конкретную модель бутс стала буквально его личной легендой. Все, кто более-менее пристально следит за карьерой Тони, знают, насколько немец предан своим Adidas Adipure 11Pro. Компании-производителю также прекрасно известна эта история, по причине чего в октябре 2023 года она решила перевыпустить модель в рамках лимитированной серии. Однако для массового рынка все равно пришлось прибегнуть к одному существенному отличию.

«Когда мы перевыпустили бутсы, они были оснащены немного иначе: пластинами Soul и шипами, которые мы использовали в бренде Copa (преемнике Adipure). Конкретная пластинка, которую использует Тони, существует только в его размере – 8,5. Остальные производственные формы были уничтожены много лет назад, поэтому сейчас на фабрике постоянно существует только один размер, и мы можем изготовить именно его бутсы. Это очень круто».

«Если вы посмотрите на эти две пары бутс (оригинал Крооса и версию, перевыпущенную в рамках лимитированной серии в 2023 году) и положите их рядом друг с другом, то по внешнему виду отличий не будет. Однако те бутсы, которые носит Кроос, на 90 граммов (почти на 50 процентов) тяжелее. Для нас это необъяснимо, но, очевидно, для него это идеальный выбор – и никто не может подвергать сомнению его решение, верно?» – отметил Бьоргвин Хрейнссон.

Важно понимать, что более современные модели бутс являются не только более легкими сами по себе. Они также имеют специальное покрытие, которое во время дождя, или когда поле чрезмерно влажное, практически не впитывают влагу, из-за чего не становятся тяжелее. Что касается любимых бутс Крооса, то здесь речь идет о классической олдскульной футбольной обуви из кожи, которая имеет иное покрытие и при дождях или от избыточной влаги становится еще тяжелее.

Но гениальному немецкому хавбеку это ни капли не мешает, а скорее, наоборот, даже помогает. Стоит ли напоминать, что Кроос является шестикратным победителем Лиги чемпионов (пять побед – с «Реалом», одна – с «Баварией»), четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Германии, шестикратным победителем клубного чемпионата мира, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, а также чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии?

Все эти регалии, которые имеются в личной коллекции Крооса, а также огромное количество матчей, которые немецкий хавбек провел на топовом уровне, говорят лишь об одном – Тони прекрасно понимает, что и как нужно лично ему и не гонится за модными трендами, которые напрямую не способны поддерживать высочайшее качество его выступлений. Теоретически более старая, если не сказать допотопная, модель бутс должна была бы сделать Крооса менее мобильным и скоростным на футбольном поле в сравнении с конкурентами, однако по факту Тони во многом благодаря правильно подобранной экипировке выигрывал конкуренцию у звездных оппонентов не только в «Баварии» и «Реале», но еще и на протяжении как минимум десяти последних лет непременно входил в топ-10 лучших центральных полузащитников мирового футбола.

После текущего чемпионата Европы Кроос закончит активные выступления, и мы больше не услышим очередной порции удивления от болельщиков или специалистов, которым внезапно раскроется «секрет Тони». Но пока сборная Германии остается на турнире, нам представляется уникальный шанс наблюдать за отточенными и выверенными касаниями Крооса и запомнить их как можно лучше, чтобы через десять, двадцать и более лет все еще иметь возможность сравнивать последователей немца с ним самим – игроком-эталоном на своей позиции для футбола первых двух десятилетий XXI века.