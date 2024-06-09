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Испания
09 июня 2024, 08:46 | Обновлено 09 июня 2024, 10:08
1979
0

Кроос рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Хавбек останется в структуре «Реала»

09 июня 2024, 08:46 | Обновлено 09 июня 2024, 10:08
1979
0
Кроос рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Легендарный полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос в интервью немецким СМИ рассказал о том, чем будет заниматься после завершения своей карьеры игрока:

«Я буду работать в молодежной академии «Реала», и, кроме того, я постараюсь проводить большую часть времени со своей семьей».

Напомним, Кроос завершит свою карьеру нынешним летом после Евро-2024. Свой последний матч на клубном уровне 34-летний немецкий полузащитник уже сыграл 1 июня в победном финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд на «Уэмбли» (2:0).

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Тони Кроос Реал Мадрид завершение карьеры
Олег Дидух Источник: Kicker
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