Кроос рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Легендарный полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос в интервью немецким СМИ рассказал о том, чем будет заниматься после завершения своей карьеры игрока:

«Я буду работать в молодежной академии «Реала», и, кроме того, я постараюсь проводить большую часть времени со своей семьей».

Напомним, Кроос завершит свою карьеру нынешним летом после Евро-2024. Свой последний матч на клубном уровне 34-летний немецкий полузащитник уже сыграл 1 июня в победном финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд на «Уэмбли» (2:0).