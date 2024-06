Вратарь сборной Нидерландов установил рекорд чемпионатов Европы

Вчера сборная Нидерландов во втором туре группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 0:0 с Францией.

Голкипер команды Рональда Куман, Барт Вербрюгген из «Брайтона», в этом поединке не только отстоял «на ноль», но и установил рекорд чемпионатов Европы.

39 из 40 его передач оказались точными, точность передач составила 97,5%. Это самый высокий процент точности пасов среди голкиперов в матчах чемпионата Европы (статистика ведется с 1980 года). Учитываются только выступления голкиперов, которые выполнили как минимум 40 пасов за матч.

Также Вербрюгген в возрасте 21 года и 308 дней стал самым молодым в истории вратарем на чемпионатах Европы, который сыграл матч «на ноль».

