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Англия
28 ноября 2024, 15:01 | Обновлено 28 ноября 2024, 16:06
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Маты в адрес Клоппа, наркотики на Евро-2024 и ставки. Рефери АПЛ вляпался

42-летний Дэвид Кут, кажется, «похоронил» свою карьеру арбитра элит-уровня…

28 ноября 2024, 15:01 | Обновлено 28 ноября 2024, 16:06
1313
1
Маты в адрес Клоппа, наркотики на Евро-2024 и ставки. Рефери АПЛ вляпался
Getty Images/Global Images Ukraine

В Англии продолжает набирать силу скандал вокруг персоны 42-летнего арбитра Дэвида Кута, который с 2018-го работал на поединках тамошней Премьер-лиги, а с 2020-го имеет статус рефери ФИФА.

В середине ноября в британских таблоидах появилась информация о том, что Кут позволял себе нецензурные высказывания в адрес бывшего главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, а также "красных" в целом как клуба. Из-за этого Футбольная ассоциация немедленно приостановила все назначения Кута на поединки, проводимые под ее эгидой, а также начала расследование в отношении рефери.

Очень скоро к этому обвинению добавилось другое. В частности, в тех же таблоидах начало распространятся видео, на котором Кут при помощи долларовой банкноты нюхает, очевидно, наркотические вещества. Утверждалось, что это видео было снято в момент, когда проходила финальная часть чемпионата Европы-2024 по футболу, на которой Кут не был представлен в статусе главного арбитра от Англии, однако значился одним из двух арбитров из этой страны, которые были ответственны за работу с VAR.

EXCLUSIVE: Scandal-hit Premier League ref David Coote snorts white powder in new video. pic.twitter.com/yo8OSyQTKe

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 13, 2024

Факты очевидно предвзятого отношения к одному из клубов, чьи матчи арбитр может обслуживать в АПЛ, а также вероятного употребления наркотиков поставили под удар дальнейшую карьеру Кута, который категорически отбросил все обвинения в непрофессионализме и ангажированности.

"Какие бы проблемы у меня не возникали в личной жизни, они никогда не влияли на принятие мной решений на поле. Я всегда превыше всего ставил честность игры, судя матчи беспристрастно и в меру своих возможностей", – прокомментировал все недавние обвинения Кут.

Впрочем, английским журналистам этого, видимо, оказалось мало, и они решили окончательно "потопить" 42-летнего рефери, накануне выложив еще один убойный, как им кажется, компромат на него. Оказывается, еще в сезоне-2019/20 Кут мог быть замешан в ставках на заведомо оговоренные результаты футбольных событий.

В одном из таблоидов появилась информация о том, что тогда, в октябре 2019 года, Кут мог преднамеренно показать желтую карточку левому защитнику Лидса Эзджану Алиоски, который с лета нынешнего года пребывает в статусе свободного агента. Сообщается, что арбитр завел дружбу в социальных сетях с одним из фанатов "павлинов", и накануне игры 10-го тура Чемпионшипа-2019/20 между Лидсом и Вест Бромвичем (1:0) похвастался тому в личной переписке, что получил на нее назначение в статусе главного арбитра. Узнав это, фанат попросил рефери "наградить" Алиоски желтой карточкой.

После этого между мужчинами состоялась весьма неоднозначная переписка, которая в совокупности с дальнейшими действиями Кута ныне угрожает ему еще большими проблемами, нежели предыдущие оскорбления в адрес Клоппа и вероятное употребление наркотических препаратов.

Приводим оригинал переписки, который выложил таблоид The Sun:

Кут: "Это очень здорово, потому что завтра у меня матч Лидса".
Приятель арбитра: "О, это большая игра. Мы все еще продолжаем думать над тем, что обсуждали [«горчичник» для Алиоски]? Может, я смогу к тебе присоединиться, если так".
Кут: "Ха-ха, я не понимаю, о чем ты".
Приятель арбитра: "Ха-ха, ну тогда я пойду и сделаю ставку утром, так что не подведи меня".
Кут: "Ха-ха, посмотрим».

На следующий день Алиоски действительно схлопотал желтую карточку от Кута за подкат на 18-й минуте против Дарнелла Фурлонга. Нарушение реально выглядело довольно грубым и, по мнению всех опрошенных изданием экспертов, заслуживало наказания "горчичником", но вот далее история получила такое развитие, которое сейчас и переросло в скандал, благодаря публикациям в СМИ.

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Сообщается, что на следующий день после матча Кут написал своему приятелю сообщение следующего характера: "Какой вчера был день! Надеюсь, ты сделал то, что мы обсуждали". В ответ на это предприимчивый товарищ арбитра сообщил, что сам не делал никаких ставок, однако у него есть друг, который "сделал все, как нужно".

Последняя фраза, кажется, полностью удовлетворила Кута, который отреагировал довольно прямо: "Ха-ха, тогда ему придется поделиться [выигрышем] с тобой".

Вся эта история стала достоянием общественности после того, как журналисты The Sun напрямую пообщались с тем самым приятелем Кута по переписке, который дал свой комментарий прессе на условиях анонимности.

"Мой первый контакт с Дэвидом Кутом был онлайн. Когда я пообщался с ним немного больше, я узнал о его работе футбольным арбитром. Я в шутку сказал ему, чтобы он дал Алиоски желтую карточку в игре Лидса против Вест Бромвича, которая должна была пройти на следующий день, чтобы я мог поставить на это в букмекерских конторах. Он саркастически ответил: "Ха-ха, посмотрим». Всего через 18 минут после начала игры на следующий день Алиоски получил желтую карточку. Это была единственная желтая карточка для Лидса в том матче. Позднее он [Кут] написал мне сообщение: "Надеюсь, ты сделал то, что мы обсуждали", – заявил анонимный знакомый скандального арбитра.

Сам Кут пока никак не отреагировал на очередные обвинения в свой адрес. Однако его представители предположили, что со стороны рефери имели место быть просто "неуместные шутки" и "необдуманные сообщения". При этом, все обвинения в коррупции представители Кута категорически опровергли, дав понять, что тот всегда и во всех матчах действовал "честно и беспристрастно".

Однако в PGMOL – органе, который отвечает за судейство в матчах английского профессионального футбола – уже дали понять, что со всей серьезности отнесутся к расследованию по свежим скандальным фактам вокруг персоны Дэвида Кута.

"Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к любым нарушениям нашего Кодекса честного поведения, который ежегодно подписывается всеми официальными лицами матчей. Совет директоров PGMOL обязуется принять соответствующие меры, если будет доказано нарушение этого Кодекса. Дэвид Кут остается отстраненным и подлежит текущему дисциплинарному процессу со стороны PGMOL, отдельно от расследования этого вопроса, которое будет проводиться Футбольной ассоциацией. На данном этапе мы не будем давать никаких дальнейших комментариев", – сообщили в PGMOL.

А вот в Футбольной ассоциации прокомментировали очередную скандальную новость, связанную с Кутом еще более кратко: "Это очень серьезные обвинения, и мы проводим расследование в срочном порядке".

Что ж, подождем и посмотрим, какими окажутся последствия всех этих выходок и "неуместных шуток" для Дэвида Кута – арбитра, на счету которого 112 отработанных матчей в АПЛ…

Текст: meta.ua

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статьи судейство Юрген Клопп скандал Евро-2024 Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Эзган Алиоски Лидс Вест Бромвич Чемпионшип фейр-плей махинации предупреждение (желтая карточка)
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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_Quantum19_
Кому що, а курочці просо... Як щодо суддівства матчу ЛЧ "ПСВ"-"Шахтар"?? Ча там суддя відпрацював чесно та чисто????
На біса вам здалась та АПЛ??? Вам на власні футбольнф клуби взагалі начхати????
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