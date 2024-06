Стало известно, сколько Баварии стоило увольнение Тухеля

Мюнхенская «Бавария» выплатит Томасу Тухелю около 10 миллионов евро в качестве компенсации за увольнение с поста главного тренера клуба, сообщает издание Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

Однако, как отмечает источник, немецкий специалист не получит всю сумму сразу. Если он найдет новую работу до окончания своего контракта с «Баварией» (30.06.2025), то часть выплат будет отменена.

Сезон 2023/24 «Бавария» завершила на 3-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 72 очка в 34 матчах чемпионата.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что боссы «красных дьяволов» вели переговоры с Томасом Тухелем.

Bayern and Thomas Tuchel have settled the severance payment. The coach will receive a fixed amount of around €10m. However, if he takes up a new job during the remaining term of his contract (until June 30, 2025), part of his severance payment will be canceled, depending on how… pic.twitter.com/6M1WktHhiS