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  4. Стало известно, сколько Баварии стоило увольнение Тухеля
Германия
19 июня 2024, 16:06 |
1105
0

Стало известно, сколько Баварии стоило увольнение Тухеля

Если немец год не будет тренировать, то заработает 10 миллионов евро

19 июня 2024, 16:06 |
1105
0
Стало известно, сколько Баварии стоило увольнение Тухеля
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Мюнхенская «Бавария» выплатит Томасу Тухелю около 10 миллионов евро в качестве компенсации за увольнение с поста главного тренера клуба, сообщает издание Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

Однако, как отмечает источник, немецкий специалист не получит всю сумму сразу. Если он найдет новую работу до окончания своего контракта с «Баварией» (30.06.2025), то часть выплат будет отменена.

Сезон 2023/24 «Бавария» завершила на 3-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 72 очка в 34 матчах чемпионата.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что боссы «красных дьяволов» вели переговоры с Томасом Тухелем.

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Томас Тухель Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига компенсация отставка финансы
Дмитро Вербинський Источник: Bayern & Germany
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