Побил рекорд Роналду. Гюлер – самый молодой автор гола в дебютной игре Евро

В матче 1-го тура чемпионата Европы между сборными Турции и Грузии в составе турецкой команды один из голов забил полузащитник «Реала» Арда Гюлер.

19-летний Гюлер побил рекорд Криштиану Роналду, став самым молодым автором гола в истории Евро в дебютном матче.

Кроме того, Гюлер стал 5-м самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы. Отметим, что футболисту удался невероятный дальний удар.

Турция выиграла 3:1.

The youngest player to score on their European Championship debut, beating Cristiano Ronaldo's record.



The third teenager to create 5+ chances in a single game at the Euro's alongside Pedri and Wayne Rooney.



Arda Güler is going to be some player.😍#EURO2024 pic.twitter.com/VeswGDWUge