ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ливерпуля вернулся в свой родной клуб
Адам Лаллана снова стал игроком «Саутгемптона»
«Саутгемптон» официально сообщил о подписании на правах свободного агента бывшего полузащитника сборной Англии Адама Лалланы. Контракт с 36-летним ветераном рассчитан на один год – до лета 2026 года.
Предыдущим клубом Лалланы был «Брайтон», за который он выступал с 2020 года. В мае «Брайтон» официально сообщил об уходе хавбека в конце сезона.
«Саутгемптон» является родным клубом Лалланы. За первую команду он выступал в 2006 – 2014 годах, после чего перешел в «Ливерпуль». По итогам Чемпионшипа 2023/2024 «Саутгемптон» вернулся в АПЛ.
What a duo these two were 😍@officialAL20 takes a trip down memory lane... 🎞— Southampton FC (@SouthamptonFC) June 15, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец догнал Али Даеи
Противостояние с андердогом