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Англия
16 июня 2024, 09:06 |
333
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ливерпуля вернулся в свой родной клуб

Адам Лаллана снова стал игроком «Саутгемптона»

16 июня 2024, 09:06 |
333
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ливерпуля вернулся в свой родной клуб
ФК Саутгемптон. Адам Лаллана

«Саутгемптон» официально сообщил о подписании на правах свободного агента бывшего полузащитника сборной Англии Адама Лалланы. Контракт с 36-летним ветераном рассчитан на один год – до лета 2026 года.

Предыдущим клубом Лалланы был «Брайтон», за который он выступал с 2020 года. В мае «Брайтон» официально сообщил об уходе хавбека в конце сезона.

«Саутгемптон» является родным клубом Лалланы. За первую команду он выступал в 2006 – 2014 годах, после чего перешел в «Ливерпуль». По итогам Чемпионшипа 2023/2024 «Саутгемптон» вернулся в АПЛ.

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Олег Дидух Источник: ФК Саутгемптон
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