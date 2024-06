ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ливерпуля вернулся в свой родной клуб

«Саутгемптон» официально сообщил о подписании на правах свободного агента бывшего полузащитника сборной Англии Адама Лалланы. Контракт с 36-летним ветераном рассчитан на один год – до лета 2026 года.

Предыдущим клубом Лалланы был «Брайтон», за который он выступал с 2020 года. В мае «Брайтон» официально сообщил об уходе хавбека в конце сезона.

«Саутгемптон» является родным клубом Лалланы. За первую команду он выступал в 2006 – 2014 годах, после чего перешел в «Ливерпуль». По итогам Чемпионшипа 2023/2024 «Саутгемптон» вернулся в АПЛ.

What a duo these two were 😍@officialAL20 takes a trip down memory lane... 🎞