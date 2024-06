Ман Юнайтед мониторит ситуацию вокруг защитника Баварии

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» мониторит ситуацию вокруг Маттейса де Лигта, защитника немецкой «Баварии», информирует журналист Флориан Плеттенберг.

Коуч «МЮ» Эрик тен Хаг является большим поклонником 24-летнего нидерландского центрбека, с которым работал в «Аяксе».

Маттейс де Лигт включен в состав сборной Нидерландов на чемпионат Европы 2024.

В сезоне 2023/24 защитник провел 30 матчей и забил 2 гола за «Баварию», если учитывать все клубные турниры.

