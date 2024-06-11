БЕЛИК: «Шахтер U-19 второй? Причины вне футбольного поля»

Главный тренер команды U-19 донецкого «Шахтера» Алексей Белик подвел итоги прошедшего сезона.

– Как вы оцениваете сезон-2023/24?

– Неоднозначный сезон. С одной стороны, мы завершили чемпионат на второй строчке турнирной таблицы, хотя хотели бы в статусе лидера, потому что «Шахтер» всегда должно быть на первых местах. С другой стороны, считаю, что причина этого кроется не в уровне нашей игры, а в том, что происходило вне футбольного поля. Об этом уже много было сказано в течение сезона, но я просто хочу напомнить эти моменты. Соперники «Динамо» переносили свои домашние матчи в Киев, и получалось так, что «Динамо» гостевые поединки проводило на собственном поле. Это уже есть и нарушение регламента, и просто непорядочный ход с точки зрения честной конкурентной борьбы. К тому же киевляне переносили матчи, которые должны были играть на полях с искусственным покрытием, на натуральные газоны, что давало им преимущество. В то время как «Шахтер» вынужден был играть на синтетике гостевые встречи, даже с учетом того, что у нашей команды был более напряженный график и более сложные условия, ведь параллельно представляла страну в Юношеской лиге УЕФА. Конечно, это не оправдание, но эти факторы все же становились дополнительными сложностями для нашей команды и оказали определенное влияние на результаты в борьбе за чемпионство.



Что касается «Шахтера», то я считаю, команда прогрессировала и демонстрировала хороший, комбинационный футбол. Мы делали то, что требовало руководство – использовали атакующий стиль игры, который бы понравился болельщикам. Даже если вспомнить провальные поединки с «Ворсклой» U-19 и «Оболонью» U-19, то в этих матчах у нас было много голевых случаев, которые не реализовали. Но это, наверное, особенности юношеского футбола, в котором отсутствует должная стабильность, с чем и у нас были проблемы. Если проанализировать то, сколько исполнителей в течение сезона играли на разных позициях, то можно сделать вывод, что чувствовалось отсутствие стабильности состава по разным причинам, когда, например, игроки травмировались, отбывали дисквалификации, отъездили в первую команду и вызывались в расположение сборных. При этом считаю, что с задачей демонстрировать хорошую игру, таким образом совершенствуя свои навыки, мы справились, но причины вне футбольного поля поспособствовали тому, что по итогам сезона мы заняли второе место.





– Осенью футболисты «Шахтера» U-19 имели насыщенный график, поскольку кроме внутреннего чемпионата играли еще и в Юношеской лиге УЕФА. Как вы думаете, насколько за этот игровой период ваши подопечные повзрослели?

– У нас очень много исполнителей разных возрастов. К примеру можно взять молодых – Костюка и Баглая, которые играли в чемпионате, и в то же время старших – Тоирова, Глущенко, Удода, которые были на переходном этапе, тренируясь с первой командой. В «Шахтера» U-19 очень большой возрастной диапазон, что не очень полезно из-за того, что не ощущалось стабильности состава. Уверен, что футболисты прогрессировали, потому что видел, как они росли. То, насколько значимым был их прогресс, ответит ближайшее будущее, ведь игроки 2004 и некоторые 2005 рождения покинут «Шахтер» U-19. То, как они будут играть в следующих клубах, станет показателем прогресса. Также важно то, что на протяжении всего сезона мы использовали различные игровые схемы, что позволит им быть более тактически гибкими. Далее мы будем стараться использовать опыт младших игроков, которые будут оставаться с командой в следующем сезоне, и уделять больше игрового времени для того, чтобы они становились лидерами команды и брали ответственность на себя, принося результат команде, пользуясь полученным опытом этого сезона.



– В течение сезона за «Шахтер» U19 дебютировало немало молодых исполнителей. Расскажите, чей запомнился больше всего?

– Помню дебют каждого футболиста. Понятно, что для ребят это яркое событие. Дебютировать в чемпионате U-19, когда тебе, как, например, Костюку и Баглаю по 15 лет, Шелекету, Данковскому, Решетникову по 16, Гармашу и Табачову – 17, уверен, для них это незабываемо. Очевидно было их желание получать больше игрового времени, но у нас были игроки первой команды, и мы пытались отталкиваться от того, кто в тренировочном процессе и на поле был лучше, ведь тот и получал место в старте. Могу ошибаться, но кроме «Руха» U-19, возможно, мы больше всего привлекали футболистов 2007 и 2008 годов рождения в состав из команд, которые имели турнирные задания, давая молодым игрокам игровое время. Все дебютанты сумели воспользоваться своим шансом и заявить о себе, однако в следующем сезоне их задача будет более сложной, и уже необходимо будет постоянно прогрессировать и своей игрой доказывать, что со временем они будут достойны того, чтобы пополнить состав первой или другой профессиональной команды.



– Насколько очевиден прогресс полузащитника Виктора Цуканова, который в этом году дебютировал за первую команду и активно вовлекался в ее тренировочный процесс?

– Виктор очень талантливый футболист, и считаю, что он один из лучших талантов как нашей Академии, так и всей страны. Понятно, что его прогресс очевиден, и хотелось бы, чтобы он был больше вовлечен в первую команду, однако у них тоже есть свои задачи. Уверен, что в следующем сезоне он будет еще больше прогрессировать и привлекать к себе внимание. Цуканов отыграл сезон на очень высоком уровне и лидер помогал команде. Можно с уверенностью сказать, что он повзрослел, и надеюсь, он будет тем игроком, который сможет закрепиться в «Шахтере» именно после перехода из юношеской команды. Разумеется, это очень сложно, ведь между взрослым и юношеским футболом большая разница в уровне игры, но надеюсь, что ему это удастся, и он продемонстрирует пример младшим игрокам, что при должной отдаче и профессиональном подходе можно добиться успехов.



– Расскажите, как построено взаимодействие с первой командой при вовлечении игроков Академии в их тренировочный процесс? Довольны ли вы тем, что на воспитанников Академии активно обращают внимание?

– Конечно, доволен, ведь фактически всегда общаемся с Дарио для решения кадровых вопросов. Это прекрасно, когда есть возможность оперативно принять решение относительно того или иного игрока, необходимого первой команде. Мы очень рады, когда футболисты «Шахтера» U-19 вовлекаются в тренировочный процесс первой команды и могут почувствовать атмосферу, условия, то, к чему нужно стремиться. Это радует, но в то же время создает неудобство, потому что у нас нет возможности тренировать их накануне следующего матча, где они должны играть, но на это мы не можем жаловаться, потому что полученный опыт тренировочного процесса с первой командой они переносят в «Шахтер» U-19. Надеюсь, эта тенденция в следующем сезоне будет оставаться такой же продуктивной.



– В июле юношеская сборная Украины будет играть в финальной части Евро-2024 (U-19). Какими будут ваши ожидания?

– Надеюсь, что они продемонстрируют отличный результат. У юношеской сборной Украины хороший подбор исполнителей для решения высших турнирных задач. Думаю, что даже если сборная не победит, она все же продемонстрирует хороший результат. История свидетельствует, что наши молодежные сборные уже торжествовали на чемпионате мира и демонстрировали хороший футбол на чемпионате Европы. Хотя для нас это станет вызовом, ведь в период сборных будет проходить тренировочный процесс и будет сложно собрать команду полноценно. Однако мы готовы к этому и вместе с тренерским штабом, думаю, успешно решим все проблемы и должным образом подготовим команду к следующему сезону.



– Какие дальнейшие планы у «Шахтера» U-19?

– После матча с «Полесьям» U-19 команда ушла в отпуск. Ориентировочно с 24 июня в течение 3 дней игроки будут проходить медосмотр в подгруппах. Значительное количество футболистов привлечено в соревнованиях ДЮФЛ, и если команды с их участием дойдут до финальной стадии соревнований, то ребята поздно завершат сезон и им будет необходим короткий отдых. После медосмотра будем постепенно начинать подготовку к новому сезону, тренируясь на базе Академии в Счастливом. Также есть тренировочная база первой команды в Святошино, где, надеюсь, нам удастся иногда потренироваться. Надеюсь, что после первого недельного цикла в начале июля начнем проводить контрольные матчи, и их количество будет большим, чтобы все получили игровое время, ведь до «Шахтера» U-19 присоединятся футболисты младших команд Академии. Уже в конце тренировочного собрания решим, кто будет оставаться с «Шахтером» U-19 в начало сезона.