Пять самых быстрых футболистов АПЛ в сезоне-2023/24

32-й розыгрыш английской Премьер-лиги, который состоялся в рамках сезона-2023/24, завершен. Чемпионом соревнования снова стал Манчестер Сити, а вылетели из элиты все три летних новичка турнира – Шеффилд Юнайтед, Бернли и Лутон. Это ключевые итоги сезона, в котором было множество интересных деталей, на одной из которых мы и остановимся в рамках данного материала.

В восприятии большинства болельщиков английская Премьер-лига – это чемпионат, где команды почти всегда играют на максимальных скоростях и встречных курсах. Физическая нагрузка на футболистов здесь действительно очень существенная, а потому выдержать темп и ритм удается далеко не всем.

Но кто же в АПЛ является самым быстрым? Изучив статистику завершившегося сезона, мы готовы назвать пятерку наиболее скоростных футболистов этого чемпионата…

5. Якуб Модер – 36,84 км/ч

Возраст: 25 лет

Гражданство: Польша

Клуб: Брайтон

Показатели в АПЛ-2023/24: 17 матчей

Центральный полузащитник Якуб Модер перешел в Брайтон из польского Леха Познань еще в октябре 2020 года. Его трансфер обошелся "чайкам" в 11 миллионов евро, но стать ключевой фигурой для первой команды клуба футболисту пока так и не удалось. Модер регулярно появлялся на поле, в том числе и в стартовом составе, в рамках АПЛ-2021/22, однако весь сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 был вынужден пропустить из-за тяжелой травмы крестообразной связки колена. В лазарете поляк провел 575 дней, что стало серьезным ударом по его профессиональным планам…

Впрочем, в завершившемся сезоне Модер все-таки вернулся на поле и даже постепенно начал претендовать на место в основном составе. Что правда, пока игровая практика поляка все еще выглядит весьма незначительной, как для футболиста с тем уровнем потенциала и амбиций, за переход которого из скромного Леха было заплачено 11 миллионов евро.

И если игровой стабильностью Модеру похвастаться пока не удается, то вот с точки зрения скоростной работы поляк стал пятым в сезоне-2023/24, развив в одном из поединков скорость передвижения в 36,84 км/ч.

К слову, о скорости и Модере. Недавно британское правосудие наложило на польского хавбека запрет садиться за руль на двенадцать месяцев. Случилось это после того, как было установлено, что за последние пару лет Якуб как минимум трижды грубо нарушал скоростной режим передвижения на своем Audi RS Quattro стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов. Польский легионер в каждом из случаев уж очень сильно спешил на тренировки…

4. Педру Нету – 36,86 км/ч

Возраст: 24 года

Гражданство: Португалия

Клуб: Вулверхэмптон

Показатели в АПЛ-2023/24: 20 матчей, 2 гола, 9 ассистов

Португальский вингер Педру Нету также отлично знаком большинству почитателей английской Премьер-лиги. Этот футболист перебрался в стан «волков» летом 2019 года из Лацио за 17,9 миллионов евро. С тех пор Нету сыграл 135 матчей за Вулверхэмптон, в которых отличился 14 забитыми мячами и 24 результативными передачами.

Однако полноценно раскрыть весь свой потенциал в Англии у Нету не получается. Его буквально донимают травмы, из-за которых за последние три календарных года он провел в лазарете в общей сложности порядка 550 дней!..

В сезоне-2023/24 из-за проблем с подколенным сухожилием португалец также провел в тесном общении с врачами не менее трех месяцев, однако все-таки сумел сыграть два десятка поединков в АПЛ и даже отличился в них 11 результативными действиями, в том числе аж 9 ассистами.

Скоростной показатель Якуба Модера Педру Нету посчастливилось превзойти всего на чуть-чуть, однако этого вполне хватило, чтобы оказаться на четвертой строчке рейтинга…

3. Антони Эланга – 36,91 км/ч

Возраст: 22 года

Гражданство: Швеция

Клуб: Ноттингем Форест

Показатели в АПЛ-2023/24: 36 матчей, 5 голов, 9 ассистов

Шведский вингер камерунского происхождения Антони Эланга подавал серьезные надежды в академии Манчестер Юнайтед, и даже сумел сыграть 55 матчей (4 гола, 4 ассиста) за первую команду «красных дьяволов», однако затем нидерландский специалист Эрик тен Хаг и менеджмент клуба решили окончательно списать таланта "на берег".

Летом минувшего года МЮ принял предложение Ноттингем Форест о продаже Эланги за 17,5 миллионов евро – весьма небольшая сумма, как для внутреннего английского трансфера, если речь идет о молодом и все еще подающем большие надежды исполнителе. Как бы там ни было, а трансфер в стан «лесников» пошел на пользу карьере Эланги. В Ноттингем Форест вингер раскрылся на полную, и выдал шикарный сезон, отличившись сразу 14 результативными действиями!

Но больше всего фанаты Ноттингема, пожалуй, запомнили шедевральные быстрые перемещения Эланги по полю, которые нередко завершались результативными действиями…

Anthony Elanga:

Instant impact by the Swede, his electric speed got him an assist within two minutes of his debut and his linkup with Awoniyi is what you want to see. Very excited to see more of him! pic.twitter.com/2GucPx9jpI

— Pierce Bramwell (@PierceBramwell) August 12, 2023