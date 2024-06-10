Пять самых быстрых футболистов АПЛ в сезоне-2023/24

32-й розыгрыш английской Премьер-лиги, который состоялся в рамках сезона-2023/24, завершен. Чемпионом соревнования снова стал Манчестер Сити, а вылетели из элиты все три летних новичка турнира – Шеффилд Юнайтед, Бернли и Лутон. Это ключевые итоги сезона, в котором было множество интересных деталей, на одной из которых мы и остановимся в рамках данного материала.

В восприятии большинства болельщиков английская Премьер-лига – это чемпионат, где команды почти всегда играют на максимальных скоростях и встречных курсах. Физическая нагрузка на футболистов здесь действительно очень существенная, а потому выдержать темп и ритм удается далеко не всем.

Но кто же в АПЛ является самым быстрым? Изучив статистику завершившегося сезона, мы готовы назвать пятерку наиболее скоростных футболистов этого чемпионата…

5. Якуб Модер – 36,84 км/ч

Возраст: 25 лет

Гражданство: Польша

Клуб: Брайтон

Показатели в АПЛ-2023/24: 17 матчей

Центральный полузащитник Якуб Модер перешел в Брайтон из польского Леха Познань еще в октябре 2020 года. Его трансфер обошелся "чайкам" в 11 миллионов евро, но стать ключевой фигурой для первой команды клуба футболисту пока так и не удалось. Модер регулярно появлялся на поле, в том числе и в стартовом составе, в рамках АПЛ-2021/22, однако весь сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 был вынужден пропустить из-за тяжелой травмы крестообразной связки колена. В лазарете поляк провел 575 дней, что стало серьезным ударом по его профессиональным планам…

Впрочем, в завершившемся сезоне Модер все-таки вернулся на поле и даже постепенно начал претендовать на место в основном составе. Что правда, пока игровая практика поляка все еще выглядит весьма незначительной, как для футболиста с тем уровнем потенциала и амбиций, за переход которого из скромного Леха было заплачено 11 миллионов евро.

И если игровой стабильностью Модеру похвастаться пока не удается, то вот с точки зрения скоростной работы поляк стал пятым в сезоне-2023/24, развив в одном из поединков скорость передвижения в 36,84 км/ч.

К слову, о скорости и Модере. Недавно британское правосудие наложило на польского хавбека запрет садиться за руль на двенадцать месяцев. Случилось это после того, как было установлено, что за последние пару лет Якуб как минимум трижды грубо нарушал скоростной режим передвижения на своем Audi RS Quattro стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов. Польский легионер в каждом из случаев уж очень сильно спешил на тренировки…

4. Педру Нету – 36,86 км/ч

Возраст: 24 года

Гражданство: Португалия

Клуб: Вулверхэмптон

Показатели в АПЛ-2023/24: 20 матчей, 2 гола, 9 ассистов

Португальский вингер Педру Нету также отлично знаком большинству почитателей английской Премьер-лиги. Этот футболист перебрался в стан «волков» летом 2019 года из Лацио за 17,9 миллионов евро. С тех пор Нету сыграл 135 матчей за Вулверхэмптон, в которых отличился 14 забитыми мячами и 24 результативными передачами.

Однако полноценно раскрыть весь свой потенциал в Англии у Нету не получается. Его буквально донимают травмы, из-за которых за последние три календарных года он провел в лазарете в общей сложности порядка 550 дней!..

В сезоне-2023/24 из-за проблем с подколенным сухожилием португалец также провел в тесном общении с врачами не менее трех месяцев, однако все-таки сумел сыграть два десятка поединков в АПЛ и даже отличился в них 11 результативными действиями, в том числе аж 9 ассистами.

Скоростной показатель Якуба Модера Педру Нету посчастливилось превзойти всего на чуть-чуть, однако этого вполне хватило, чтобы оказаться на четвертой строчке рейтинга…

3. Антони Эланга – 36,91 км/ч

Возраст: 22 года

Гражданство: Швеция

Клуб: Ноттингем Форест

Показатели в АПЛ-2023/24: 36 матчей, 5 голов, 9 ассистов

Шведский вингер камерунского происхождения Антони Эланга подавал серьезные надежды в академии Манчестер Юнайтед, и даже сумел сыграть 55 матчей (4 гола, 4 ассиста) за первую команду «красных дьяволов», однако затем нидерландский специалист Эрик тен Хаг и менеджмент клуба решили окончательно списать таланта "на берег".

Летом минувшего года МЮ принял предложение Ноттингем Форест о продаже Эланги за 17,5 миллионов евро – весьма небольшая сумма, как для внутреннего английского трансфера, если речь идет о молодом и все еще подающем большие надежды исполнителе. Как бы там ни было, а трансфер в стан «лесников» пошел на пользу карьере Эланги. В Ноттингем Форест вингер раскрылся на полную, и выдал шикарный сезон, отличившись сразу 14 результативными действиями!

Но больше всего фанаты Ноттингема, пожалуй, запомнили шедевральные быстрые перемещения Эланги по полю, которые нередко завершались результативными действиями…

Anthony Elanga:

Instant impact by the Swede, his electric speed got him an assist within two minutes of his debut and his linkup with Awoniyi is what you want to see. Very excited to see more of him! pic.twitter.com/2GucPx9jpI — Pierce Bramwell (@PierceBramwell) August 12, 2023

Максимальная скорость, которую Эланга развил в АПЛ-2023/24 составила 36,91 км/ч – чуть больше, чем у Модера и Нету, однако совсем на немного меньше, нежели у обладателя второй строчки этого рейтинга…

2. Чидози Огбене – 36,93 км/ч

Возраст: 27 лет

Гражданство: Ирландия

Клуб: Лутон

Показатели в АПЛ-2023/24: 30 матчей, 4 гола, 1 ассист

27-летний ирландец Чидози Огбене имеет нигерийское происхождение, и до сезона-2023/24 никогда ранее не играл на уровне элитарного дивизиона английского футбола. В этой стране он успел попробовать силы в Лиге 2, Лиге 1 и Чемпионшипе, а вот шанс показать себя в «высшем свете» получил летом минувшего года, когда его пригласил к себе повысившийся в классе Лутон. За Огбене "шляпникам" даже не пришлось ничего платить Ротерему, так как у футболиста как раз истекал срок действия трудового соглашения.

В Лутоне Чидози довольно быстро удалось стать своим и адаптироваться. В итоге он провел за команду 30 поединков в АПЛ и отличился суммарно пятью результативными действиями. Впрочем, главным достоинством этого футболиста является не большое количество голов или ассистов, а именно скорость. Огбене в начале года рассказывал журналистам, что в детстве уделял много внимания просмотрам беговой работы ямайского легкоатлета и рекордсмена Усэйна Болта.

"Когда я был моложе, я был довольно худым. Поэтому я проводил много времени в тренажерном зале, чтобы нарастить мышечную массу. Еще в детстве я смотрел много видеороликов о спринте и был большим поклонником Усэйна Болта. Конечно, я знаю, что мы все умеем бегать, но в детстве я всегда старался быть более эффективным в этом компоненте. Поэтому, просматривая много видеороликов о спринте, я несколько раз смотрел именно олимпийские финалы, просто наблюдая за Усэйном. Я совершенствуюсь в беге, и, очевидно, в сочетании с моими футбольными навыками это дает мне дополнительный 1% преимущества", – рассказал Чидози.

В итоге Огбене удалось оказаться вторым в рейтинге самых быстрых футболистов АПЛ-2023/24, однако это все-таки не помогло Лутону сберечь прописку в элитарном дивизионе, и пока неясно, сумеем ли мы видеть феноменальные забеги Чидози в Премьер-лиге и в следующем сезоне, пусть и уже в другой команде…

1. Микки ван де Вен – 37,38 км/ч

Возраст: 23 года

Гражданство: Нидерланды

Клуб: Тоттенхэм

Показатели в АПЛ-2023/24: 27 матчей, 3 гола

Удивительно, но самым быстрым футболистом сезона-2023/24 в АПЛ, равно как и в истории этого турнира (с момента ведения таких наблюдений) стал не форвард или атакующий полузащитник, а центрбек Тоттенхэма и сборной Нидерландов Микки ван де Вен! Он развил скорость в 37,38 км/ч, что лишь на чуть-чуть уступает показателю Усэйна Болта при его рекордном забеге на стометровке (тогда у ямайца зафиксировали среднюю скорость на уровне 37,58 км/ч на всей дистанции и 44,72 км/ч на отрезке между 60 и 80 метрами).

🚨 HISTORY 🚨



Micky Van De Ven recorded the fastest speed in the history of the Premier League at 37.38 KM/H 🇳🇱



It’s so mesmerizing to watch on repeat, literally no player has ever been this fast 🤯



Too bad i’m 90% sure he missed this slide 🤣 Amazing stat nonetheless #thfc pic.twitter.com/S7XjSAYZIi — Tip Top Tottenham (@tiptopTHFC) February 8, 2024

Ван де Вен перебрался в Тоттенхэм летом минувшего года из Вольфсбурга за 40 миллионов евро. Некоторые эксперты предрекали, что это будет неудачной сделкой для нового главного тренера «шпор» Ангелоса Постекоглу, однако на практике нидерландец посрамил скептиков, приняв участие в 27 поединках и отличившись 3 забитыми мячами.

Оценочная стоимость ван де Вена также выросла. Если на момент перехода в Тоттенхэм она на портале Transfermarkt составляла 30 миллионов евро, то после крайнего обновления, которое произошло в конце мая, равняется 55 миллионам евро.

Ван де Вен, рост которого составляет 193 сантиметра, обладает выдающимся атлетизмом, и за счет широкого шага способен буквально «съедать» быстроногих оппонентов. По этой причине британские обозреватели и эксперты уже кардинально сменили свои оценки, и теперь предрекают нидерландцу такую же славу и уровень мастерства, которых достиг в АПЛ звездный земляк Микки Вирджил ван Дейк, ныне защищающий цвета Ливерпуля.

Текст: meta.ua/sport