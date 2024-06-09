От Кройфа до Дейли Блинда: символическая сборная Нидерландов всех времен

9 июня исполняется 40 лет безоговорочному рекордсмену сборной Нидерландов по количеству проведенных матчей Уэсли Снейдеру. Эта дата заставила меня задуматься над составлением символической сборной Страны тюльпанов всех времен. И, знаете, ни в одном другом случае у меня не было такого разнообразия вариантов. Тотальный футбол – тотальная вовлеченность игроков в его механизмы! И выбрать среди умелых исполнителей 1970-х, конца 1980-х, 2000-х, 2010-х – непростая задача. Но тем не менее.

Вратарь: Эдвин ван дер Сар (родился в 1970 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвин ван дер Сар

Вот как раз относительно позиции голкипера у меня не было сомнений. 130 матчей за сборную отыграл без малого 2-метровый гигант Эдвин ван дер Сар! До Снейдера в течение определенного времени удерживал рекорд по количеству матчей в сборной. В течение почти полутора десятка лет на рубеже веков верой и правдой служил оранжевой команде. Уже в первый год выступлений за сборную (1995-й) отыграл четыре матча подряд на ноль! В 33-летнем возрасте в поединке против греков впервые примерил капитанскую повязку (и отыграл на ноль, голландцы победили 4:0), а в дальнейшем четыре года капитанствовал в сборной почти непрерывно! Медали крупных турниров у него есть, но, к сожалению, не самого высокого качества: две «бронзы» Euro-2000 и Euro-2004. Кстати, в 2004-м на континентальном форуме в Португалии записал в свой актив выигранную серию пенальти в четвертьфинале против шведов.

И Ян Йонгблуд (когда-то в советской прессе писали: Йонгблад), и Ханс ван Брекелен, и Мартен Стекеленбург – искусные киперы, разжившиеся более ценными наградами крупных турниров по сравнению с ван дер Саром. Однако поддерживать высокий уровень на протяжении многих лет смог только ван дер Сар. Даже чемпион Европы-88 ван Брекелен отдал национальной сборной гораздо меньше времени.

Защитники: Джованни ван Бронкхорст (родился в 1975 г.), Франк де Бур (родился в 1970 г.) Дэйли Блинд (родился в 1990 г.), Вим Сурбиер (1945–2020)

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэйли Блинд

Слева в защите – Джованни ван Бронкхорст, имеющий в активе более сотни матчей за нидерландскую сборную. Примечательно, что дебютировал за оранжевых Джованни в 21-летнем возрасте в товарищеском матче против самих бразильцев! А его гол аргентинцам (принципиальным соперникам еще с 1978 г.!) в товарищеском матче 2003 г. под занавес игры – это настоящее произведение футбольного искусства: могучий дальний выстрел левой прямо в угол ворот! Капитанствовал в сборной ван Бронкхорст нередко, однако самым памятным все же стал «серебряный» для оранжевых мунидаль-2010. Все матчи – с капитанской повязкой на позиции левого защитника, очень важный гол уругвайцам в полуфинале (удивительно похожий на его гол аргентинцам в начале карьеры – мощный выстрел левой ногой с левого фланга!) и, конечно, нотки разочарования от проигранного испанцам финала. Добавлю, что и к «бронзам» на чемпионатах Европы 2000 и 2004 гг. Джо также имел отношение.

И у Франка де Бура количество матчей за сборную перевалило за сотню! Уроженец Хорна, что в провинции Северная Голландия, Франк собрал коллекцию из трех европейских «бронз», завоеванных в двух разных столетьях. На мундиале-98 он был капитаном команды, а оранжевые заняли в итоге 4-е место. Однако, вероятно, больше запало в память домашнее для Нидерландов Euro-2000, где Франк также был капитаном, а его команда считалась главным фаворитом. Но в полуфинале не смогла противодействовать сумасшедшей воле итальянцев к победе. Как забыть гол нидерландского центрдефа на том чемпионате французам! Стандарт, довольно далеко от ворот, французы не торопились возводить стенку, как-то лениво-медлительно переговаривались, словно вели светский разговор в ресторане, а вот у Франка времени не было: не дожидаясь свистка, он мощно пробил левой ногой, застав врасплох кипера французов Бернара Лама.

Партнером Франка по центру обороны сделаю нынешнего партнера Артема Довбика и Виктора Цыганкова в «Жироне» Дэйли Блинда. Суперопытный центральный защитник имеет в наградной коллекции бронзовую медаль чемпионата мира-2014. Дебютировал в сборной Дэйли в 2013 г. в товарищеском матче против итальянцев, и отыграл тогда, к слову, на позиции левого защитника. В дальнейшем действовал на разных позициях, в том числе и левого полузащитника, и опорника, и центрального защитника. Везде просто излучал надежность! Да, его нынешняя цена на рынке – 3 млн евро – не идет в сравнение с 25-миллионной цифрой 5-летней давности, когда он играл за «Аякс», однако Дэйли по-прежнему – в сборной и по-прежнему полон энтузиазма.

Уроженец Эйндховена правый защитник Вим Сурбиер был важной составляющей суперской сборной Нидерландов 1970-х гг. Два «серебра» чемпионатов мира и «бронза» Euro-76 – в его активе. В последний раз в футболке сборной Сурбиер вышел на поле в финале мундиаля-78 против аргентинцев. Примечательно, что в молодые годы Сурбиер забивал за сборную в проигранных матчах, очень уж хотелось юноше сломать ход неудачных игр, да и тотальность, что называется, обязывала. В дальнейшем Сурбиер все же в большей степени сосредотачивался на разрушении, в чем считался непревзойденным мастером!

Альтернатива? Ну, сколько угодно! В центре обороны может быть задействован гренадер Яп Стам, да и Джонни Хейтинга, вероятно, не испортил бы каши. Рональд Куман – почему бы и нет?! А Вирджил ван Дейк – чем не вариант! Слева в защите неплохо бы выглядел еще один «летучий голландец» из 1970-х Руд Крол. Да и чемпион Европы-88 Адри ван Тиггелен – достойная кандидатура. Справа может быть интересным вариант с Микаэлем Райцигером.

Полузащитники: Уэсли Снейдер (родился в 1984 г.), Йохан Кройф (1947–2016), Руд Гуллит (родился в 1962 г.), Арьен Роббен (родился в 1984 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Рууд Гуллит

О, в полузащите количество вариантов зашкаливает! Уж простите, однако выбрал суператакующий, как-то проигнорировав и опорников (хотя Филип Коку или Найджел де Йонг украсили бы любую сборную), и вообще игроков средней линии, ориентированных на разрушение. Может, с тактической точки зрения, это и не самое лучшее решение, но с эмоциональной – логичное.

Нынешний юбиляр дебютировал за сборную еще в 18 лет. Невысокий быстроногий уроженец Утрехта в 20-летнем возрасте уже забивал за национальную команду (дебютный гол – сборной Молдовы). Я его расположу слева. Именно на этой позиции он запомнился мне на Euro-2008, когда от его точных ударов, а также мастерских ассистов пострадали мощные сборные Италии и Франции. Особенным турниром для Уэсли стал чемпионат мира-2010. Да, определенное разочарование от проигрыша в финале испанцам было, чего уж там. Однако Снейдер в четвертьфинале дважды забил бразильцам (общий счет – 2:1 в пользу европейской команды) – сначала хитрым навесом, который стал большой проблемой для мультичемпионов мира, а потом – головой после стандарта и ассиста (также головой!) Дирка Кейта. Всего по ходу турнира Снейдер отличился 5-тью голами и еще одним ассистом. В своем последнем матче за сборную – товарищеской игре против Перу в 2018 г. – Снейдер вышел на поле с капитанской повязкой.

Что написать о Кройфе? Это – знаковая личность для тотального футбола, сказал бы, выдающийся манипулятор пространством. Молодежный тренер «Аякса» 1960-х – 1970-х гг. Карел Габлер называл его ни много, ни мало «символом голландского молодежного движения, эквивалентом Леннона в Британии». По мнению многих, Йохан смог наилучшим образом соединить систему с индивидуальным творчеством. А, согласитесь, это – непростая задача! И еще одно определение: «Кройф – продукт нового бесклассового общества». Йохан – это отличная техника, исключительное видение поля, умелое владение как правой, так и левой ногой. В первую очередь, думать о своих действиях, оказываться в правильном месте в правильный момент – это своего рода философия Кройфа в частности и тотального футбола в целом. «Серебро» мундиаля и «бронза» Euro – вроде, и не самые большие медальные достижения Кройфа в сборной. Однако его влияние на развитие игры огромно. Без преувеличения, это – человек-эпоха!

Гуллит – это своего рода продолжение Кройфа уже в 1980-х гг. Дриблинг, мощный удар, суперская игра на 2-м этаже и в то же время добросовестная отработка в защите – добродетели, присущие именно последователю тотального футбола. «Золото» и «бронза» на Euro – медальная дань вкладу Руда в футбол. Гуллита с Ленноном не сравнивали, однако на бас-гитаре в регги-группе Руд играл. Даже выпустил пластинку в стиле регги еще до получения титула чемпиона Европы!

Скорость и работоспособность, мощный удар левой ногой – основные достоинства Роббена-игрока. Это – представитель одного со Снейдером поколения. Имеет в медальной коллекции «серебро» и «бронзу» чемпионатов мира, а также «бронзу» чемпионата Европы. Его место – на правом фланге. Среди матчей Роббена за сборную мне припоминается, на первый взгляд, как малозаметная товарищеская игра против Германии в 2005 г. Арьен тогда забил дважды (сначала – мощным ударом левой в девятку с линии штрафной, а затем – в быстрой контратаке, как нельзя лучше разобравшись с защитниками бундестима) и был, безусловно, лучшим на поле в составах обеих команд. Особенно мне запомнилась его искренняя, какая-то очень уж чистая радость от забитых голов.

А еще Кларенс Зеедорф и Марк Овермарс, Арон Винтер и Марк ван Боммель, Эдгар Давидс и братья Вилли и Рене ван де Керкхофы, Роб Ренсенбринк и Йохан Нескенс – список можно удлинять до бесконечности! Одним словом, тотальная полузащита!

Нападающие: Робин ван Перси (родился в 1983 г.), Марко ван Бастен (родился в 1964 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко ван Бастен

О, и в линии нападения – шикарный выбор! Мемфис Депай и Клас Ян Хунтелар («Охотник»), Патрик Клюйверт («Черная пантера») и Деннис Бергкамп («Нелетучий голландец»), Руд ван Нистелрой («ван Гол») и Фас Уилкес («Мона Лиза») и немало других забивных форвардов разных поколений. Отдам предпочтение лучшему бомбардиру оранжевой сборной за всю историю Робину ван Перси (наколотил полсотни голов в составе национальной команды, стал 2-м призером мундиаля-2010 и 3-м – мундиаля-2014) и звезде Euro-88 (и бронзовому призеру Euro-92) Марко ван Бастену.

Есть в биографии ван Перси (сына художницы-ювелира и скульптора и в то же время записного школьного хулигана, которого несколько раз пытались исключить из учебного заведения) четырехголевое достижение в матче против Сан-Марино, уйма дублей (так страдали от звездного нападающего Беларусь, Швеция, Мексика, Северная Ирландия, Румыния, Андорра, Испания), однажды ван Перси удался хет-трик: в отборочном матче к мундиалю-2014 пострадала команда Венгрии (общий счет – 8:1, голов в венгерских воротах было предостаточно, а ван Перси в той игре еще и капитанил!). Среди дублей ван Перси особо, конечно, стоит сказать о дуплете в ворота испанцев на мундиале-2014 (общий счет матча – фантастические 5:1 в пользу оранжевых!). Перфектный гол головой в прыжке рыбкой в ​​конце 1-го тайма стал воистину легендарным. «Это – лучший гол моей карьере», – неоднократно подчеркивал Робин. Еще один гол в той игре ван Перси забил, подкараулив ошибку Икера Касильяса: форвард украл мяч у кипера и отправил его в ворота.

Ну, и банальным прозвищем «Летучий голландец» Робина наградила пресса именно после гола испанцам, а до того больше практиковалось другое: Кобра.

У Марко ван Бастена – свой легендарный гол: Ринату Дасаеву в финале Euro-88. Англичанам на том же Euro он забил трижды. Есть в его биографии в национальной сборной и игра с 5-тью забитыми голами (и в то же время с 2 ассистами): на мелкие кусочки ван Бастен разбил оборону сборной Мальты в квалификации к Euro-92. «Я никогда не видел футболиста элегантнее ван Бастена», – так отзывался о нем Диего Марадона. К сожалению, «Утрехтский лебедь» преждевременно завершил игровую карьеру из-за донимавшей травмы колена.

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Фабрика футбольных талантов в Стране тюльпанов бьет ключом, не зная покоя. В этой не самой крупной европейской стране то и дело появляются выдающиеся мастера, бережно взлелеянные последователями Ринуса Михелса. Игровой стиль сборной Нидерландов хорошо сообразуется со стилем жизни граждан этой страны. Издавна они отвоевывали себе земли у моря, вступая в весьма нелегкий поединок с природой. И, в конце концов, победили. Оранжевая сборная, как правило, конкурирует с мощными футбольными странами, население которых превышает население Нидерландов в несколько раз. Но тем не менее, и европейской вершины в свое время достигли, и широкую коллекцию из мировых вице-чемпионств собрали. Отнюдь не чужими будут оранжевые и на грядущем празднике европейского футбола в Германии Замечу, что именно здесь, на родине своих принципиальных футбольных оппонентов, они стали и чемпионами Старого Света, и вице-чемпионами мира. Как правило, на немецких стадионах оранжевую команду поддерживает уйма фанов (расстояние между странами невелико!). И заряженные болельщицкой энергией парни в ярких футболках воистину оправдывают прозвище «Летучие голландцы». Высоких полетов, Оранье!

Алексей РЫЖКОВ