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Италия
07 июня 2024, 04:59 | Обновлено 07 июня 2024, 05:01
107
0

Ювентус попробует переманить из Аталанты игрока сборной Нидерландов

Тен Копмейнерс может усилить «Ювентус»

07 июня 2024, 04:59 | Обновлено 07 июня 2024, 05:01
107
0
Ювентус попробует переманить из Аталанты игрока сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» ведет переговоры с «Аталантой» касательно трансфера Тена Компеймерса, сообщает Николо Скира.

Футболист и туринский клуб договорились о контракте до 2029 года. «Старая синьора» в ближайшее время попытается уладить все детали с «Аталантой».

Хавбек в прошлом сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах – забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

26-летний Тен перешел в «богиню» летом 2021 года. За него итальянский клуб отдал «АЗ Алкмар» 12 млн евро.

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Тен Копмейнерс Аталанта Ювентус трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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