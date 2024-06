Ювентус попробует переманить из Аталанты игрока сборной Нидерландов

«Ювентус» ведет переговоры с «Аталантой» касательно трансфера Тена Компеймерса, сообщает Николо Скира.

Футболист и туринский клуб договорились о контракте до 2029 года. «Старая синьора» в ближайшее время попытается уладить все детали с «Аталантой».

Хавбек в прошлом сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах – забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

26-летний Тен перешел в «богиню» летом 2021 года. За него итальянский клуб отдал «АЗ Алкмар» 12 млн евро.

Teun #Koopmeiners is getting closer to #Juventus. Agreement in principle with the dutch midfielder for a contract until 2029 with a salary of €4,5M/year. Koop has given his avaibility to join #Juve since 2 months ago. Giuntoli is working try to close the deal with #Atalanta https://t.co/jaKfEqoS2c