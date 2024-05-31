Шахтер определил цену трансфера Судакова. Она больше 60 миллионов евро
Клуб хочет получить не менее 70 миллионов
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «Шахтер» готов продать полузащитника Георгия Судакова, однако хочет получить не менее 70 миллионов евро.
Ранее была информация о том, что клуб не будет рассматривать варианты с суммой менее 60 миллионов евро, а директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна был убежден, что удастся заработать «намного больше 60 миллионов».
Контракт игрока истекает в 2028 году. Ранее сообщалось об интересе со стороны клубов Серии A и АПЛ.
Сам Судаков дал понять, что после Евро-2024 готов сделать следующий шаг и перебраться в зарубежный чемпионат.
#Shakthar ask €70M at least to sell Georgiy #Sudakov during the summer #transfers window https://t.co/UPydc0f7vn— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2024
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Зараз це все немає ніякого сенсу, поки наші не відпрацювали на Євро.
Все он уже внутри не игрок Шахтера.
Уже жена его перестраивается и настаивает на переходе.
Сейчас начнется давление агента.
Я надеюсь он умнее агента Мудрыка, а стоп Шаблий же)))).
Так вот надо переходить где нравится. Где семье комфортнее, а не потому что так хочет Шахтер.
Удачи Жоре, хочется чтобы Ринат попустился.
Но это тяжело будет