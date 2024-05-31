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  4. Шахтер определил цену трансфера Судакова. Она больше 60 миллионов евро
Чемпионат Украины
31 мая 2024, 09:07 |
1049
6

Шахтер определил цену трансфера Судакова. Она больше 60 миллионов евро

Клуб хочет получить не менее 70 миллионов

31 мая 2024, 09:07 |
1049
6
Шахтер определил цену трансфера Судакова. Она больше 60 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «Шахтер» готов продать полузащитника Георгия Судакова, однако хочет получить не менее 70 миллионов евро.

Ранее была информация о том, что клуб не будет рассматривать варианты с суммой менее 60 миллионов евро, а директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна был убежден, что удастся заработать «намного больше 60 миллионов».

Контракт игрока истекает в 2028 году. Ранее сообщалось об интересе со стороны клубов Серии A и АПЛ.

Сам Судаков дал понять, что после Евро-2024 готов сделать следующий шаг и перебраться в зарубежный чемпионат.

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Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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Комментарии 6
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samird
Тобто вони вважають, що він коштує майже стільки, скільки Коул Палмер. Ага, ну ясно-зрозуміло. 
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+4
Henriklarsson11
Все дорощає. Судаков подорощал, електроенергія вдвічи подорощала. І що примічательно і те і те у кишею Ахметову
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+4
Serhii P.
Пробують ще раз фокус, аналогічний з Мудриком, провернути. Продають молодого, перспективного "діаманта" 
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+4
Boodya
Так в теорії можна ж  цінник і в 1 млрд повісити, інше діло за скільки його продадуть.
Зараз це все немає ніякого сенсу, поки наші не відпрацювали на Євро.
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+2
Умник
Опять же со слов Жоры.
Все он уже внутри не игрок Шахтера.
Уже жена его перестраивается и настаивает на переходе.
Сейчас начнется давление агента.
Я надеюсь он умнее агента Мудрыка, а стоп Шаблий же)))).
Так вот надо переходить где нравится. Где семье комфортнее, а не потому что так хочет Шахтер.
Удачи Жоре, хочется чтобы Ринат попустился.
Но это тяжело будет
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0
Bulba_sumkin
Стоимость всех игроков дыки - 57,65 млн евро) Ну это так, для сравнения) 
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-6
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