Шахтер определил цену трансфера Судакова. Она больше 60 миллионов евро

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «Шахтер» готов продать полузащитника Георгия Судакова, однако хочет получить не менее 70 миллионов евро.

Ранее была информация о том, что клуб не будет рассматривать варианты с суммой менее 60 миллионов евро, а директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна был убежден, что удастся заработать «намного больше 60 миллионов».

Контракт игрока истекает в 2028 году. Ранее сообщалось об интересе со стороны клубов Серии A и АПЛ.

Сам Судаков дал понять, что после Евро-2024 готов сделать следующий шаг и перебраться в зарубежный чемпионат.

#Shakthar ask €70M at least to sell Georgiy #Sudakov during the summer #transfers window https://t.co/UPydc0f7vn