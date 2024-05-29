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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Следующая цель – стать основным в сборной»
Чемпионат Европы
29 мая 2024, 14:53 |
152
1

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Следующая цель – стать основным в сборной»

Защитник ЛАСКа – об амбициях в сборной Украины

29 мая 2024, 14:53 |
152
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Максим ТАЛОВЕРОВ: «Следующая цель – стать основным в сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник ЛАСКа Максим Таловеров рассказал о подготовке к Евро-2024 со сборной Украины:

— Недавно ты дебютировал в первой сборной Украины. Как ощущения?
— Это были одни из лучших дней в моей жизни, и я был, наверное, самым счастливым человеком в те дни. Это мечта каждого — сыграть за свою сборную. Тем более в такой непростой ситуации в стране.

— Как встретили тебя новые партнеры?
— Ну с большинством ребят я был знаком и раньше. С остальными очень быстро нашли общий язык. Я чувствую себя в сборной как дома и очень легко, поскольку все друг друга поддерживают. Например, Вова Бражко был впервые на сборах, но так здорово сыграл во многом благодаря атмосфере в команде. Дружеская атмосфера это если не 50 процентов, то недалеко от этого в результатах игр.

— Был ли разговор с Ребровым?
— Да, конечно. Тренерский штаб работает по современным методикам и у нас много как индивидуальных бесед, так и групповых. Так что были, конечно, беседы с Сергеем Станиславовичем и с другими тренерами.

— Следующий шаг — стать основным игроком сборной? Что для этого нужно?
— Это моя следующая цель. Нужно очень усердно работать, отдаваться на 100 процентов, и Господь Бог поможет тогда, когда придет время. Я верю, что получу свой шанс и постараюсь быть готовым к этому моменту.

— Ты в составе молодежки завоевал путевку на Олимпиаду. Надеешься и там сыграть? Говорил ли с тобой Ротань об этом?
— Руслан Петрович лично со мной пока что об этом не говорил. Но это исторический выход на Олимпиаду. И для меня, как и для всех, было бы огромной честью там сыграть. Я сделаю все возможное, чтобы там выступить. Анатолий Трубин недавно сказал, что для него честь защищать ворота олимпийской сборной, а для меня будет честью защищать ворота Анатолия Трубина (смеется — прим.).

Я очень надеюсь, что Руслан Петрович выберет меня, надеюсь, что удастся договориться с клубом и постараюсь достойно представлять нашу страну. В наше непростое время, я готов хоть каждый день играть, чтобы показать всему миру, что такое Украина.

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Олег Дидух Источник: Чемпион
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Комментарии 1
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c_a_p2
Він хоч мову державну  знає на початковому рівні?
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