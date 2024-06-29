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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 06:55 | Обновлено 29 июня 2024, 07:12
183
0

Источник: Заря ожидает на легионера Нваезе и арендованных игроков Динамо

К команде Юрия Коваля присоединятся Игорь Горбач и, возможно, Александр Яцык

29 июня 2024, 06:55 | Обновлено 29 июня 2024, 07:12
183
0
Источник: Заря ожидает на легионера Нваезе и арендованных игроков Динамо
ФК Заря

Луганская Заря начала подготовку к сезону в словенском городке Рогашко-Слатина.

В составе луганского клуба арендованные из Динамо – Алексей Гусев, Артем Слесарь и Викентий Волошин. Но это не весь динамовский десант, который начнет сезон в заре.

Как сообщает ТаТоТаке, практически наверняка в июле к команде Юрия Коваля присоединится Игорь Горбач. Шансы Александра Яцыка остаться в киевском клубе выглядят как 50 на 50. А вот Антона Боля в Заре в следующем сезоне, скорее всего, не будет.

В ближайшее время в Словению, наконец, может приехать и нигерийский защитник Кристофер Нваезе, которого в Заре ждут уже почти полгода.

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Заря Луганск Кристофер Нваезе Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы аренда игрока Алексей Гусев Викентий Волошин Игорь Горбач Александр Яцык ТаТоТаке Антон Боль Юрий Коваль
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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