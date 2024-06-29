Источник: Заря ожидает на легионера Нваезе и арендованных игроков Динамо

Луганская Заря начала подготовку к сезону в словенском городке Рогашко-Слатина.

В составе луганского клуба арендованные из Динамо – Алексей Гусев, Артем Слесарь и Викентий Волошин. Но это не весь динамовский десант, который начнет сезон в заре.

Как сообщает ТаТоТаке, практически наверняка в июле к команде Юрия Коваля присоединится Игорь Горбач. Шансы Александра Яцыка остаться в киевском клубе выглядят как 50 на 50. А вот Антона Боля в Заре в следующем сезоне, скорее всего, не будет.

В ближайшее время в Словению, наконец, может приехать и нигерийский защитник Кристофер Нваезе, которого в Заре ждут уже почти полгода.