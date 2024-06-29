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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 08:39 |
102
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Защитник Интера не поможет Италии в матче со Швейцарией

Федерико Димарко не сыграет, Алессандро Бастони под вопросом

29 июня 2024, 08:39 |
102
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Защитник Интера не поможет Италии в матче со Швейцарией
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко

Фланговый защитник «Интера» Федерико Димарко не сыграет в матче 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии (29 июня, 19:00) из-за повреждения. Его одноклубник Алессандро Бастони также может пропустить матч из-за повышенной температуры в последние дни:

Об этом сообщил главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти:

«Состояние Бастони необходимо будет оценить. А пятницу он провел тренировку, и это уже заставило нас вздохнуть с облегчением. Димарко не успеет восстановиться к Швейцарии, он вне игры».

Напомним, в матче против Швейцарии Италия будет вынуждена обойтись без еще одного основного защитника – Риккардо Калафьори из «Болоньи», у которого перебор желтых карточек.

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Олег Дидух Источник: Football-Italia
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