Защитник Интера не поможет Италии в матче со Швейцарией

Фланговый защитник «Интера» Федерико Димарко не сыграет в матче 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии (29 июня, 19:00) из-за повреждения. Его одноклубник Алессандро Бастони также может пропустить матч из-за повышенной температуры в последние дни:

Об этом сообщил главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти:

«Состояние Бастони необходимо будет оценить. А пятницу он провел тренировку, и это уже заставило нас вздохнуть с облегчением. Димарко не успеет восстановиться к Швейцарии, он вне игры».

Напомним, в матче против Швейцарии Италия будет вынуждена обойтись без еще одного основного защитника – Риккардо Калафьори из «Болоньи», у которого перебор желтых карточек.