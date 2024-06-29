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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 06:41 | Обновлено 29 июня 2024, 06:56
247
0

Стало известно, какой игрок чаще всех попадал в офсайд в сезоне УПЛ

Игорь Краснопир 20 раз за сезон оказался в положении вне игры

29 июня 2024, 06:41 | Обновлено 29 июня 2024, 06:56
247
0
Стало известно, какой игрок чаще всех попадал в офсайд в сезоне УПЛ
ФК Оболонь. Игорь Краснопир

Нападающий Оболони Игорь Краснопир имеет больше всего офсайдов в сезоне 2023/24 в УПЛ.

Он наибольшее количество раз попадал в положение вне игры в матчах УПЛ в прошлом сезоне.

На счету Краснопира – 20 офсайдов за сезон 2023/24.

Наибольшее количество офсайдов в сезоне УПЛ

  • 1. Игорь Краснопир (Оболонь) – 20
  • 2. Олег Кожушко (Кривбасс) – 16
  • 3. Ростислав Тарануха (Оболонь) – 16
  • 4. Эдуардо Герреро (Заря) – 13
  • 5. Александр Филиппов (Днепр-1) – 13
  • 6. Назар Волошин (Динамо) – 13

Данные: Wyscout

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Оболонь Киев показатель xG Игорь Краснопир Олег Кожушко Ростислав Тарануха Эдуардо Герреро Александр Филиппов Назар Волошин Днепр-1 Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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