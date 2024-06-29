Украина. Премьер лига29 июня 2024, 06:41 | Обновлено 29 июня 2024, 06:56
247
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Стало известно, какой игрок чаще всех попадал в офсайд в сезоне УПЛ
Игорь Краснопир 20 раз за сезон оказался в положении вне игры
29 июня 2024, 06:41 | Обновлено 29 июня 2024, 06:56
247
0
Нападающий Оболони Игорь Краснопир имеет больше всего офсайдов в сезоне 2023/24 в УПЛ.
Он наибольшее количество раз попадал в положение вне игры в матчах УПЛ в прошлом сезоне.
На счету Краснопира – 20 офсайдов за сезон 2023/24.
Наибольшее количество офсайдов в сезоне УПЛ
- 1. Игорь Краснопир (Оболонь) – 20
- 2. Олег Кожушко (Кривбасс) – 16
- 3. Ростислав Тарануха (Оболонь) – 16
- 4. Эдуардо Герреро (Заря) – 13
- 5. Александр Филиппов (Днепр-1) – 13
- 6. Назар Волошин (Динамо) – 13
Данные: Wyscout
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