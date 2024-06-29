Стало известно, какой игрок чаще всех попадал в офсайд в сезоне УПЛ

Нападающий Оболони Игорь Краснопир имеет больше всего офсайдов в сезоне 2023/24 в УПЛ.

Он наибольшее количество раз попадал в положение вне игры в матчах УПЛ в прошлом сезоне.

На счету Краснопира – 20 офсайдов за сезон 2023/24.

Наибольшее количество офсайдов в сезоне УПЛ

1. Игорь Краснопир (Оболонь) – 20

2. Олег Кожушко (Кривбасс) – 16

3. Ростислав Тарануха (Оболонь) – 16

4. Эдуардо Герреро (Заря) – 13

5. Александр Филиппов (Днепр-1) – 13

6. Назар Волошин (Динамо) – 13

Данные: Wyscout