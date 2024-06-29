Украина. Премьер лига29 июня 2024, 04:37 | Обновлено 29 июня 2024, 05:01
70
0
Какой клуб допустил наибольшое количество xG на свои ворота за сезон УПЛ?
У Миная этот показатель возле своих ворот равен 60,81
29 июня 2024, 04:37 | Обновлено 29 июня 2024, 05:01
70
0
Клуб Минай допустил самое большое количество xG на свои ворота в прошлом сезоне УПЛ.
Показатель закарпатцев равен 60,81. Металлист 1925 отстал всего на несколько десятых – 60,54.
Оба лидера антирейтинга вылетели из УПЛ по итогам сезона.
xG (expected goals) – это математический показатель, который означает количество ожидаемых голов на основании числа опасных моментов.
Команды с наибольшим допущенным xG на свои ворота за сезон УПЛ
- 1. Минай – 60,81
- 2. Металлист 1925 – 60,54
- 3. Оболонь – 54,03
- 4. Верес – 50,70
- 5. Черноморец – 48,37
Данные: Wyscout
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