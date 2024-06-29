Какой клуб допустил наибольшое количество xG на свои ворота за сезон УПЛ?

Клуб Минай допустил самое большое количество xG на свои ворота в прошлом сезоне УПЛ.

Показатель закарпатцев равен 60,81. Металлист 1925 отстал всего на несколько десятых – 60,54.

Оба лидера антирейтинга вылетели из УПЛ по итогам сезона.

xG (expected goals) – это математический показатель, который означает количество ожидаемых голов на основании числа опасных моментов.

Команды с наибольшим допущенным xG на свои ворота за сезон УПЛ

1. Минай – 60,81

2. Металлист 1925 – 60,54

3. Оболонь – 54,03

4. Верес – 50,70

5. Черноморец – 48,37

Данные: Wyscout