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  4. Какой клуб допустил наибольшое количество xG на свои ворота за сезон УПЛ?
Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 04:37 | Обновлено 29 июня 2024, 05:01
70
0

Какой клуб допустил наибольшое количество xG на свои ворота за сезон УПЛ?

У Миная этот показатель возле своих ворот равен 60,81

29 июня 2024, 04:37 | Обновлено 29 июня 2024, 05:01
70
0
Какой клуб допустил наибольшое количество xG на свои ворота за сезон УПЛ?
УПЛ. ФК Минай

Клуб Минай допустил самое большое количество xG на свои ворота в прошлом сезоне УПЛ.

Показатель закарпатцев равен 60,81. Металлист 1925 отстал всего на несколько десятых – 60,54.

Оба лидера антирейтинга вылетели из УПЛ по итогам сезона.

xG (expected goals) – это математический показатель, который означает количество ожидаемых голов на основании числа опасных моментов.

Команды с наибольшим допущенным xG на свои ворота за сезон УПЛ

  • 1. Минай – 60,81
  • 2. Металлист 1925 – 60,54
  • 3. Оболонь – 54,03
  • 4. Верес – 50,70
  • 5. Черноморец – 48,37

Данные: Wyscout

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рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Wyscout Минай показатель xG Металлист 1925 Оболонь Киев Верес Ровно Черноморец Одесса
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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