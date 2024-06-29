Украина. Премьер лига29 июня 2024, 03:39 | Обновлено 29 июня 2024, 04:04
24
0
Хавбек Шахтера нанес наибольшее количество ударов в УПЛ в сезоне 2023/24
Полузащитник Александр Зубков за сезон ударил по воротам 97 раз
29 июня 2024, 03:39 | Обновлено 29 июня 2024, 04:04
24
0
Хавбек Шахтера Александр Зубков имеет наибольшее количество ударов в УПЛ в сезоне 2023/24.
Правый вингер Шахтера нанес наибольшее количество ударов по воротам соперника в УПЛ в прошлом сезоне.
Суммарно Зубков за сезон нанес 97 ударов.
Топ-5 игроков УПЛ по количеству ударов в сезоне:
- 1. Александр Зубков (Шахтер) – 97
- 2. Владислав Ванат (Динамо) – 80
- 3. Вадим Бражко (Динамо) – 69
- 4. Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 64
- 5. Георгий Судаков (Шахтер) – 62
Данные: Wyscout
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