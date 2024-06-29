Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Шахтера нанес наибольшее количество ударов в УПЛ в сезоне 2023/24
Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 03:39 | Обновлено 29 июня 2024, 04:04
24
0

Хавбек Шахтера нанес наибольшее количество ударов в УПЛ в сезоне 2023/24

Полузащитник Александр Зубков за сезон ударил по воротам 97 раз

29 июня 2024, 03:39 | Обновлено 29 июня 2024, 04:04
24
0
Хавбек Шахтера нанес наибольшее количество ударов в УПЛ в сезоне 2023/24
УПЛ. ФК Шахтер. Александр Зубков

Хавбек Шахтера Александр Зубков имеет наибольшее количество ударов в УПЛ в сезоне 2023/24.

Правый вингер Шахтера нанес наибольшее количество ударов по воротам соперника в УПЛ в прошлом сезоне.

Суммарно Зубков за сезон нанес 97 ударов.

Топ-5 игроков УПЛ по количеству ударов в сезоне:

  • 1. Александр Зубков (Шахтер) – 97
  • 2. Владислав Ванат (Динамо) – 80
  • 3. Вадим Бражко (Динамо) – 69
  • 4. Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 64
  • 5. Георгий Судаков (Шахтер) – 62

Данные: Wyscout

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник продлил контракт с Металлистом 1925
ГУНИЧЕВ: «Исторически сложилось, что атмосфера в раздевалке тёплая»
Главным тренером Руха-2 назначат директора клуба по футболу
рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Wyscout Александр Зубков Шахтер Донецк Динамо Киев Днепр-1 Владислав Ванат Владимир Бражко Алексей Гуцуляк Георгий Судаков
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 28 июня 2024, 07:20 20
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
Футбол | 28 июня 2024, 19:26 3
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб

Хоселу провёл в составе мадридцев лишь год

Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Футбол | 29.06.2024, 02:44
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Футбол | 28.06.2024, 12:11
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Фрэнк Уоррен назвал странную причину, почему Усик отказался от титула IBF
Бокс | 29.06.2024, 01:17
Фрэнк Уоррен назвал странную причину, почему Усик отказался от титула IBF
Фрэнк Уоррен назвал странную причину, почему Усик отказался от титула IBF
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
27.06.2024, 10:24 83
Футбол
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
27.06.2024, 22:12 2
Бокс
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
27.06.2024, 05:59 17
Футбол
Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
27.06.2024, 19:06 6
Футбол
ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучшую подачу в истории тенниса
ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучшую подачу в истории тенниса
27.06.2024, 05:11 2
Теннис
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
27.06.2024, 09:00 240
Футбол
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
27.06.2024, 11:34 20
Футбол
Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча
Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча
27.06.2024, 00:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем