Украина. Премьер лига29 июня 2024, 02:57 | Обновлено 29 июня 2024, 04:03
66
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Стало известно, кто провел наибольше игровых минут на поле в сезоне УПЛ
Защитник Алексей Сыч из Руха отыграл 2880 минут на футбольном поле
29 июня 2024, 02:57 | Обновлено 29 июня 2024, 04:03
66
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У защитника Алексея Сыча больше всего игровых минут в УПЛ в прошлом сезоне 2023/24.
Игрок львовского «Руха» стал лидером УПЛ по количеству проведенных на поле минут. Его показатель – 2880 минут.
Рейтинг топ-5 игроков по количеству минут в сезоне УПЛ:
- 1. Алексей Сыч (Рух Львов) – 2880 мин
- 2. Иван Дибанго (Кривбасс Кривой Рог) – 2866 мин
- 3. Павел Исенко (Ворскла Полтава) – 2826 мин
- 4. Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка) – 2800 мин
- 5. Богдан Слюбик (Рух Львов) – 2792 мин
Данные: Wyscout
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