Стало известно, кто провел наибольше игровых минут на поле в сезоне УПЛ

У защитника Алексея Сыча больше всего игровых минут в УПЛ в прошлом сезоне 2023/24.

Игрок львовского «Руха» стал лидером УПЛ по количеству проведенных на поле минут. Его показатель – 2880 минут.

Рейтинг топ-5 игроков по количеству минут в сезоне УПЛ:

1. Алексей Сыч (Рух Львов) – 2880 мин

2. Иван Дибанго (Кривбасс Кривой Рог) – 2866 мин

3. Павел Исенко (Ворскла Полтава) – 2826 мин

4. Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка) – 2800 мин

5. Богдан Слюбик (Рух Львов) – 2792 мин

Данные: Wyscout