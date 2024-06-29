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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 02:57 | Обновлено 29 июня 2024, 04:03
66
0

Стало известно, кто провел наибольше игровых минут на поле в сезоне УПЛ

Защитник Алексей Сыч из Руха отыграл 2880 минут на футбольном поле

29 июня 2024, 02:57 | Обновлено 29 июня 2024, 04:03
66
0
Стало известно, кто провел наибольше игровых минут на поле в сезоне УПЛ
УПЛ. Алексей Сыч

У защитника Алексея Сыча больше всего игровых минут в УПЛ в прошлом сезоне 2023/24.

Игрок львовского «Руха» стал лидером УПЛ по количеству проведенных на поле минут. Его показатель – 2880 минут.

Рейтинг топ-5 игроков по количеству минут в сезоне УПЛ:

  • 1. Алексей Сыч (Рух Львов) – 2880 мин
  • 2. Иван Дибанго (Кривбасс Кривой Рог) – 2866 мин
  • 3. Павел Исенко (Ворскла Полтава) – 2826 мин
  • 4. Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка) – 2800 мин
  • 5. Богдан Слюбик (Рух Львов) – 2792 мин

Данные: Wyscout

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Алексей Сыч Рух Львов рейтинг Украинская Премьер-лига статистика чемпионат Украины по футболу Иван Дибанго Павел Исенко Кирилл Фесюн Богдан Слюбик Колос Ковалевка Ворскла Полтава Кривбасс Кривой Рог Wyscout
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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