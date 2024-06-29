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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 02:37 | Обновлено 29 июня 2024, 03:08
21
0

Игроки Кривбасса чаще других попадали в офсайд в сезоне УПЛ

Футболисты клуба из Кривого Рога попали в положение вне игры 57 раз за сезон

29 июня 2024, 02:37 | Обновлено 29 июня 2024, 03:08
21
0
Игроки Кривбасса чаще других попадали в офсайд в сезоне УПЛ
УПЛ. ФК Кривбасс

Игроки Кривбасса чаще всего попадали в офсайд в сезоне УПЛ 2023/24, по данным Wyscout.

Футболисты криворожской команды чаще других попадали в офсайд в матчах УПЛ сезона 2023/24.

Количество положений вне игры у игроков Кривбасса – 57.

Рейтинг команд по количеству офсайдов в сезоне УПЛ:

  • Кривбасс – 57
  • Оболонь – 52
  • Динамо – 50
  • Колос – 46
  • Ворскла – 46

Данные: Wyscout

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Wyscout Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев Динамо Киев Колос Ковалевка Ворскла Полтава офсайд (вне игры) рейтинг
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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