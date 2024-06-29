Украина. Премьер лига29 июня 2024, 02:37 | Обновлено 29 июня 2024, 03:08
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Игроки Кривбасса чаще других попадали в офсайд в сезоне УПЛ
Футболисты клуба из Кривого Рога попали в положение вне игры 57 раз за сезон
29 июня 2024, 02:37 | Обновлено 29 июня 2024, 03:08
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Игроки Кривбасса чаще всего попадали в офсайд в сезоне УПЛ 2023/24, по данным Wyscout.
Футболисты криворожской команды чаще других попадали в офсайд в матчах УПЛ сезона 2023/24.
Количество положений вне игры у игроков Кривбасса – 57.
Рейтинг команд по количеству офсайдов в сезоне УПЛ:
- Кривбасс – 57
- Оболонь – 52
- Динамо – 50
- Колос – 46
- Ворскла – 46
Данные: Wyscout
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