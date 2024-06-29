Игроки Кривбасса чаще других попадали в офсайд в сезоне УПЛ

Игроки Кривбасса чаще всего попадали в офсайд в сезоне УПЛ 2023/24, по данным Wyscout.

Футболисты криворожской команды чаще других попадали в офсайд в матчах УПЛ сезона 2023/24.

Количество положений вне игры у игроков Кривбасса – 57.

Рейтинг команд по количеству офсайдов в сезоне УПЛ:

Кривбасс – 57

Оболонь – 52

Динамо – 50

Колос – 46

Ворскла – 46

Данные: Wyscout