Украина. Премьер лига11 июня 2024, 14:07 | Обновлено 11 июня 2024, 14:44
1318
3
Названа худшая команда УПЛ в сезоне по показателю xG
Киевская Оболонь имеет показатель xG за сезон равный всего 30,24
11 июня 2024, 14:07 | Обновлено 11 июня 2024, 14:44
1318
3
«Оболонь» из Киева стала командой, имеющей наименьший показатель xG в сезоне УПЛ 2023/24
Киевская команда имеет наименьший показатель ожидаемых голов в сезоне 2023/24 – всего 30,24.
xG (expected goals) – это математический показатель, который означает количество ожидаемых голов на основании числа опасных моментов.
Команды УПЛ с самым низким показателем xG:
- 1. Оболонь Киев – 30,24
- 2. Минай – 31,56
- 3. Колос Ковалевка – 32,38
- 4. ЛНЗ Черкассы – 32,44
- 5. Ворскла Полтава – 34,57
Данные: Wyscout
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Комментарии 3
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Вижу тут пять днищ, но не вижу Металлиста-1925 Скрипника. Это что выходит как минимум 5 клубов играли хуже и могли вылетать вместо них, чемпионат только бы выиграл.
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