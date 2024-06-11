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Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 14:07 | Обновлено 11 июня 2024, 14:44
1318
3

Названа худшая команда УПЛ в сезоне по показателю xG

Киевская Оболонь имеет показатель xG за сезон равный всего 30,24

11 июня 2024, 14:07 | Обновлено 11 июня 2024, 14:44
1318
3
Названа худшая команда УПЛ в сезоне по показателю xG
ФК Оболонь

«Оболонь» из Киева стала командой, имеющей наименьший показатель xG в сезоне УПЛ 2023/24

Киевская команда имеет наименьший показатель ожидаемых голов в сезоне 2023/24 – всего 30,24.

xG (expected goals) – это математический показатель, который означает количество ожидаемых голов на основании числа опасных моментов.

Команды УПЛ с самым низким показателем xG:

  • 1. Оболонь Киев – 30,24
  • 2. Минай – 31,56
  • 3. Колос Ковалевка – 32,38
  • 4. ЛНЗ Черкассы – 32,44
  • 5. Ворскла Полтава – 34,57

Данные: Wyscout

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Wyscout Оболонь Киев показатель xG статистика Минай ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка Ворскла Полтава рейтинг
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 3
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relex13928
Вижу тут пять днищ, но не вижу Металлиста-1925 Скрипника. Это что выходит как минимум 5 клубов играли хуже и могли вылетать вместо них, чемпионат только бы выиграл.
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