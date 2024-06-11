Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший игрок сезона УПЛ по показателю xG
Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 13:31 | Обновлено 11 июня 2024, 14:44
439
0

Назван лучший игрок сезона УПЛ по показателю xG

Форвард Динамо Владислав Ванат при показателе xG=15,58 забил 14 мячей

11 июня 2024, 13:31 | Обновлено 11 июня 2024, 14:44
439
0
Назван лучший игрок сезона УПЛ по показателю xG
Динамомания. Владислав Ванат

Форвард Динамо Владислав Ванат имеет самый большой показатель xG в сезоне УПЛ 2023/24.

Показатель xG лучшего бомбардира турнира составляет 15,58. Он забил 14 голов в сезоне.

xG (expected goals) – это математический показатель, который означает количество ожидаемых голов на основании числа опасных моментов.

Рейтинг топ-5 игроков УПЛ по показателю xG:

  • Владислав Ванат (Динамо) – 15,58
  • Олег Кожушко (Кривбасс) – 9,43
  • Руслан Степанюк (Ворскла) – 8,91
  • Даниил Сикан (Шахтер) – 8,09
  • Андрей Ярмоленко (Динамо) – 8,04

Данные: Wyscout

По теме:
Названа худшая команда УПЛ в сезоне по показателю xG
Опытный защитник Кривбасса останется в структуре криворожского клуба
«Так будет правильно». Дулуб оценил свое увольнение из ЛНЗ
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Руслан Степанюк Ворскла Полтава Wyscout Олег Кожушко Даниил Сикан Владислав Ванат показатель xG
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Футбол | 10 июня 2024, 19:08 27
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины

Наставник пообщался со СМИ перед матчем против Молдовы

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 11 июня 2024, 12:58 6
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Не только де Йонг. Нидерланды потеряли еще одного хавбека перед Евро-2024
Футбол | 11.06.2024, 13:23
Не только де Йонг. Нидерланды потеряли еще одного хавбека перед Евро-2024
Не только де Йонг. Нидерланды потеряли еще одного хавбека перед Евро-2024
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
Бокс | 11.06.2024, 08:34
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
Экс-чемпион мира назвал причину, почему реванш Фьюри – Усик не состоится
Бокс | 10.06.2024, 15:38
Экс-чемпион мира назвал причину, почему реванш Фьюри – Усик не состоится
Экс-чемпион мира назвал причину, почему реванш Фьюри – Усик не состоится
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
10.06.2024, 10:21 8
Футбол
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
10.06.2024, 09:53
Бокс
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
09.06.2024, 17:29 4
Футбол
Нападающий Днепра-1 определился с новым клубом
Нападающий Днепра-1 определился с новым клубом
10.06.2024, 12:21
Футбол
Турция и Германия провели сверхрезультативный матч в Лиге наций
Турция и Германия провели сверхрезультативный матч в Лиге наций
09.06.2024, 13:12
Волейбол
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
10.06.2024, 04:12
Бокс
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
11.06.2024, 03:11 4
Футбол
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
11.06.2024, 01:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем