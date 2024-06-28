29 июня в немецком Дортмунде состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.

Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Обе команды прошли групповую стадию чемпионата Европы без поражений, Германия выиграла группу А с 7 очками, а Дания заняла второе место в группе С, сыграв три матча вничью. Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.