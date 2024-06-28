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Чемпионат Европы
28 июня 2024, 10:41 |
481
0

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Евро-2024 Германия – Дания

Матч Евро-2024 состоится 29 июня и стартует в 22:00

28 июня 2024, 10:41 |
481
0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Евро-2024 Германия – Дания
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии

29 июня в немецком Дортмунде состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.

Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды прошли групповую стадию чемпионата Европы без поражений, Германия выиграла группу А с 7 очками, а Дания заняла второе место в группе С, сыграв три матча вничью. Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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