ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала финалиста Лиги чемпионов

«Астон Вилла» официально сообщила о подписании флангового защитника «Челси» Иана Матсена, который вторую половину сезона 2023/2024 провел в аренде в «Боруссии» Дортмунд.

Срок действия соглашения не называется, но, по информации СМИ, контракт с 22-летним игроком сборной Нидерландов рассчитан на шесть лет – до лета 2030 года. Сумма трансфера составили 37,5 миллиона фунтов.

Во второй половине сезона 2023/2024 Матсен провел 23 матча за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах, и отличился 3 голами и 2 ассистами.