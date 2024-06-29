Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала финалиста Лиги чемпионов
Англия
29 июня 2024, 08:26 | Обновлено 29 июня 2024, 08:29
524
0

ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала финалиста Лиги чемпионов

Иан Матсен продолжит карьеру в Бирмингеме

29 июня 2024, 08:26 | Обновлено 29 июня 2024, 08:29
524
0
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала финалиста Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Иан Маатсен

«Астон Вилла» официально сообщила о подписании флангового защитника «Челси» Иана Матсена, который вторую половину сезона 2023/2024 провел в аренде в «Боруссии» Дортмунд.

Срок действия соглашения не называется, но, по информации СМИ, контракт с 22-летним игроком сборной Нидерландов рассчитан на шесть лет – до лета 2030 года. Сумма трансфера составили 37,5 миллиона фунтов.

Во второй половине сезона 2023/2024 Матсен провел 23 матча за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах, и отличился 3 голами и 2 ассистами.

По теме:
Источник: Заря ожидает на легионера Нваезе и арендованных игроков Динамо
Жан ТРОНТЕЛЬ: «Заря – это большой клуб с европейскими традициями»
Полузащитник ПСЖ может перейти в Манчестер Юнайтед
Иан Матсен Астон Вилла Челси Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Астон Вилла
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк Уоррен назвал странную причину, почему Усик отказался от титула IBF
Бокс | 29 июня 2024, 01:17 2
Фрэнк Уоррен назвал странную причину, почему Усик отказался от титула IBF
Фрэнк Уоррен назвал странную причину, почему Усик отказался от титула IBF

Промоутер Тайсона считает, что это было ради денег

Спортивный юрист назвал 2 команды, которые могут заменить Днепр-1 в УПЛ
Футбол | 28 июня 2024, 14:50 4
Спортивный юрист назвал 2 команды, которые могут заменить Днепр-1 в УПЛ
Спортивный юрист назвал 2 команды, которые могут заменить Днепр-1 в УПЛ

Илья Скоропашкин считает, что место днепрян займет «Минай» или «Металлист 1925»

Менеджер Фьюри отреагировал на решение Усика отказаться от титула IBF
Бокс | 28.06.2024, 08:15
Менеджер Фьюри отреагировал на решение Усика отказаться от титула IBF
Менеджер Фьюри отреагировал на решение Усика отказаться от титула IBF
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Футбол | 28.06.2024, 12:11
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Дубль Вини Жуниора. Бразилия разгромила Парагвай и почти вышла в 1/4 финала
Футбол | 29.06.2024, 06:12
Дубль Вини Жуниора. Бразилия разгромила Парагвай и почти вышла в 1/4 финала
Дубль Вини Жуниора. Бразилия разгромила Парагвай и почти вышла в 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
27.06.2024, 22:12 2
Бокс
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
27.06.2024, 11:34 20
Футбол
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
28.06.2024, 07:01 3
Футбол
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
29.06.2024, 00:06
Футбол
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
27.06.2024, 10:24 83
Футбол
Обидчик Ломаченко рассказал, почему Усик отказался от титула IBF
Обидчик Ломаченко рассказал, почему Усик отказался от титула IBF
27.06.2024, 22:21
Бокс
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
27.06.2024, 21:24 13
Футбол
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
27.06.2024, 12:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем