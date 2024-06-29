ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала финалиста Лиги чемпионов
Иан Матсен продолжит карьеру в Бирмингеме
«Астон Вилла» официально сообщила о подписании флангового защитника «Челси» Иана Матсена, который вторую половину сезона 2023/2024 провел в аренде в «Боруссии» Дортмунд.
Срок действия соглашения не называется, но, по информации СМИ, контракт с 22-летним игроком сборной Нидерландов рассчитан на шесть лет – до лета 2030 года. Сумма трансфера составили 37,5 миллиона фунтов.
Во второй половине сезона 2023/2024 Матсен провел 23 матча за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах, и отличился 3 голами и 2 ассистами.
Welcome, @Maatsen_Ian. 💜 pic.twitter.com/fZS04pAzcn— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 28, 2024
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